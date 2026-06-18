Sénégal: Kolda - Le SUTSAS dénonce des conditions de travail précaires

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le système sanitaire de la région de Kolda (sud) repose largement sur les "sacrifices" d'un personnel exerçant dans des conditions précaires, a estimé, mercredi, le porte-parole de la section régionale du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS), tout en dénonçant le statu quo entourant le recrutement de 2 500 agents promis par le gouvernement depuis deux ans.

"Des dizaines d'infirmiers d'État, de sages-femmes et d'assistants infirmiers travaillent depuis des années comme agents contractuels ou communautaires, sans aucune perspective de stabilisation", a relevé Ousseynou Keïta, en marge d'une mobilisation des agents de santé de la région de Kolda.

Il a lancé un appel pressant au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour l'intégration définitive de ces professionnels, en faisant valoir que ces agents acceptent très souvent de servir dans les zones les plus enclavées de la région de Kolda, souvent privées de réseau de communication et d'électricité.

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Tout en saluant "l'effort et le sacrifice" de ces agents contraints de travailler dans des conditions jugées "extrêmement difficiles, les syndicalistes, par la voix de M. Keïta, exhorte les autorités sanitaires à ouvrir de véritables négociations pour trouver des solutions durables aux maux du secteur dans la région de Kolda. "Deux ans après l'annonce" du gouvernement portant sur le recrutement de 2500 agents de santé, "rien n'a été fait", a-t-il par ailleurs martelé. Selon Ousseynou Keïta, les syndicalistes n'excluent d'appeler à la grève, si des "négociations sérieuses ne sont pas engagées sans délai" concernant leurs revendications.

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