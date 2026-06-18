analyse

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, présente la Coupe du monde 2026 - et le football mondial en général - comme une célébration de l'inclusion et de la diversité. Elle est présentée comme un symbole de paix et d'espoir, voire comme une forme de salut pour les migrants africains qui périssent en tentant de traverser la Méditerranée.

Cette posture humanitaire ne doit pas nous faire oublier l'existence d'une classe mondiale de migrants en situation précaire. Beaucoup viennent d'Afrique de l'Ouest et rejoignent l'Europe (et d'autres régions du monde) par divers moyens, avec le rêve de gagner leur vie en jouant au football. Comme l'ont montré de nombreuses études, beaucoup se retrouvent bloqués en tant que migrants en situation irrégulière, manipulés par des agents malhonnêtes ou exploités par des clubs de football.

Malgré des recherches nuancées menées sur ce sujet depuis longtemps, les migrants ouest-africains du football font encore régulièrement la une des journaux pour des raisons plus sensationnelles. Ils sont présentés soit comme des victimes de la traite des êtres humains, soit comme des joueurs exceptionnels dans le football de haut niveau.

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Le trafic des êtres humains lié au football existe bel et bien. Ce phénomène a été expliqué en détail par des chercheurs et par des journalistes d'investigation. Mais réduire les migrants à des victimes ou à des stars ne reflète pas leur réalité, leurs ambitions et les défis auxquels ils sont confrontés. Ils contribuent à transformer l'Europe et son football.

J'ai passé plus d'une décennie à mener des recherches anthropologiques sur les migrations liées au football de l'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. Plus récemment, j'ai interviewé des migrants en Belgique et en Europe de l'Est, en m'appuyant sur mes travaux antérieurs auprès de joueurs en herbe dans l'Ouest du Cameroun.

J'ai constaté qu'entre les gros titres alarmistes et les récits héroïques se cache une autre réalité : celle de migrants ambitieux et résilients qui évoluent dans la précarité et dans une industrie guidée par le profit, dans un contexte de politiques violentes de fermeture des frontières.

Rêves de football

Une récente enquête menée par des chercheurs en migration en Afrique de l'Ouest a demandé à des jeunes (18-39 ans) quel était leur rêve le plus important dans la vie. Au Ghana, 13 % des jeunes hommes ont répondu que c'était de devenir footballeur professionnel. En Gambie, ce chiffre était de 10 %.

Ces pourcentages sont très élevés, et seraient probablement bien plus élevés si l'enquête avait été menée auprès d'une population plus jeune (par exemple les 15-30 ans). Ils sont particulièrement frappants quand on considère que très peu d'aspirants ont une chance réaliste de « percer » en tant que professionnels.

Les opportunités dans les ligues nationales d'Afrique de l'Ouest sont limitées, incertaines et souvent peu rémunérées. Rêver d'une carrière dans le football, c'est presque rêver de partir à l'étranger.

Jouer et s'entraîner au football est devenu l'un des moyens les plus prisés par les jeunes hommes pour tenter d'émigrer, de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. L'Europe reste la destination privilégiée des aspirants footballeurs, même s'ils tentent parfois leur chance ailleurs.

Migrer par tous les moyens

Des jeunes hommes originaires de pays comme le Ghana, la Gambie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria se rendent en Europe par tous les moyens possibles. Bon nombre de ces itinéraires n'ont pas grand-chose à voir avec les transferts officiels de joueurs entre clubs.

Un jeune footballeur ghanéen en herbe que j'ai rencontré en 2024 en Belgique, par exemple, est arrivé en Europe par bateau. Il s'agissait d'un itinéraire clandestin, via la Libye et l'Italie, que certains de ses amis gambiens appelaient « la voie détournée ».

Ce n'est qu'après son arrivée en Europe qu'il a commencé à chercher des opportunités dans des clubs de divisions inférieures. Il vivait avec son père et son frère en Belgique tout en faisant une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial.

Tous ne prennent pas une route dangereuse. Mais une grande partie de la migration liée au football se déroule de manière informelle, par l'intermédiaire de personnes informelles et de membres de la famille vivant déjà à l'étranger. Les transferts officiellement reconnus sont réservés aux plus talentueux - et aux plus chanceux.

Les footballeurs avec lesquels j'ai travaillé appellent parfois cela un "système D". Ce terme est également utilisé de manière plus générale en Afrique de l'Ouest pour désigner l'art de se débrouiller pour gagner sa vie dans une économie informelle souple mais aléatoire.

Pour les migrants en devenir, cela signifie trouver des moyens de se déplacer et de naviguer dans un contexte transnational où les demandes de visa sont systématiquement rejetées et où les voies de migration régulières sont difficiles à trouver.

Une prison dorée

Ce système D peut être excitant et gratifiant, mais aussi incroyablement dur et épuisant. L'un des participants à mes recherches était un Ivoirien qui s'est retrouvé bloqué en Belgique en tant que migrant en situation irrégulière après avoir été mal géré par un agent cupide. Il décrivait sa situation comme une « prison dorée ». Dorée en raison de la perspective d'une brillante carrière en Europe, et prison en raison de son statut irrégulier qui le laissait dans la peur et confiné dans une petite chambre.

Quand je demandais à des jeunes hommes comme lui pourquoi ils restaient en Europe après avoir échoué à signer un contrat professionnel, ils répondaient qu'ils devaient continuer à se battre. Qu'ils étaient conscients qu'ils n'auraient peut-être plus jamais une autre occasion de quitter l'Afrique, que ce soit pour le football ou pour autre chose. En d'autres termes, des politiques migratoires restrictives limitaient leur liberté de mouvement. Elles les poussaient vers des itinéraires irréguliers et les marges de la société.

Les autorités ciblent souvent les agents véreux et les trafiquants pour lutter contre ce problème. Mais ces individus ne sont qu'une partie d'un ensemble de problèmes plus vastes.

J'ai également suivi et interviewé des intermédiaires du football : agents, entraîneurs et propriétaires de clubs qui cherchent à organiser et à contrôler la mobilité des footballeurs. J'ai découvert qu'ils étaient motivés à la fois par le profit et par un désir sincère d'aider ces jeunes hommes à réaliser leurs rêves.

Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils se lançaient dans des transactions incertaines (et parfois louches) et changeaient fréquemment leurs plans, ils m'ont expliqué qu'ils devaient répondre aux exigences en constante évolution du marché mondial. Les courtiers étaient des entrepreneurs pris dans leur propre système D : le business mondial spéculatif et imprévisible des transferts dans le football mondial.

Enfin, lorsque j'ai interrogé les footballeurs sur les raisons de leur voyage initial, ils répondaient que les opportunités économiques pour les jeunes en Afrique de l'Ouest ne pouvaient se comparer à celles que l'on trouve à l'étranger, dans le football comme dans d'autres domaines. L'une des principales raisons qui poussent ces jeunes hommes vers des horizons plus prometteurs réside dans les inégalités entre le Nord et le Sud.

Inégalités systémiques

Des problèmes tels que le capitalisme spéculatif, les politiques migratoires violentes, les inégalités mondiales et un racisme à la fois manifeste et dissimulé - sont structurels et profondément enracinés. Ils ne se limitent pas aux migrations liées au football.

Ces problèmes ne seront pas résolus simplement en traquant les agents malhonnêtes. Les étiquettes utilisées sans nuance de «trafic d'êtres humains» et de «commerce d'esclaves» peuvent en effet masquer les problèmes courants rencontrés par la majorité des migrants. Elles occultent les inégalités sous-jacentes qui rendent leur parcours précaire.

Les récits des migrants du football présentés dans mon étude ne reflètent pas tant les cas de traite moderne qui font la une des journaux, ni les récits triomphants sur la diversité et l'inclusion. Ils révèlent une réalité bien plus courante : celle de l'ambition et de la résilience dans un monde inégalitaire et injuste.

Uroš Kovač, Postdoctoral fellow, University of Groningen