analyse

Le 26 avril 2026, le Kényan Sabastian Sawe est passé sous la barre symbolique des deux heures lors du marathon de Londres : 1 heure, 59 minutes et 30 secondes. Sawe s'inscrit dans la lignée des coureurs qui, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ouganda, foulent chaque jour les pistes d'Iten, dans la vallée du Grand Rift. Si cette terre est aujourd'hui kényane, elle ne l'a pas toujours été et reste marquée par une histoire difficile, où il est notamment question des sources du Nil, d'un train lunatique, d'attaques léonines et de crimes coloniaux.

Les marathoniens Kipchoge Keino, Eliud Kipchoge ou Kelvin Kiptum et marathoniennes Peres Jepchirchir, Brigid Kosgei ou Ruth Chepngetich sont quelques exemples - parmi tant d'autres - d'athlètes qui ont fait l'histoire de leur discipline.

Ils proviennent des hauts plateaux de la vallée du Grand Rift, dans l'ouest du Kenya, plus précisément des comtés de Nandi, Kericho, Kisumu, Uasin Gishu ou Elgeyo-Marakwet. Pour la plupart d'entre eux, ils sont kalendjins, issus des groupes Nandi, Keiyo ou Kipsigi.

Tous ont en commun d'avoir assidûment fréquenté les fameuses pistes rouges de latérite (un minerai volcanique, riche en oxyde de fer) d'Iten, Eldoret, Kaptagat ou Kapsabet, à près de 2500 m d'altitude. On dit qu'en ces lieux « l'air se raréfie ».

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En réalité, la pression atmosphérique y étant diminuée, l'apport en oxygène à l'effort se trouve lui aussi réduit. Physiologiquement, l'entraînement bi (voire tri) quotidien - alternant fractionnés courts ou longs, récupération et sorties longues - vise à optimiser ces apports en améliorant la production de globules rouges, le transport d'oxygène vers les muscles et, plus globalement, l'endurance aérobie (décisive sur longue distance). Cela explique que les marathoniens d'élite s'y entraînent et que fleurissent autour d'Iten, « capitale mondiale du marathon », nombre de training camps offrant des prestations hôtelières à des coureurs venus du monde entier.

Cette terre fertile, bénie des dieux de l'athlétisme, fait aujourd'hui la fierté et la richesse du Kenya. Le thé, le café, les légumes et les roses y poussent aussi volontiers que germent les graines de champions. Mais beaucoup ignorent qu'elle aurait pu être placée sous souveraineté ougandaise au moment des indépendances de 1962 et 1963. Pour le comprendre, une brève mise en perspective historico-juridique s'impose.

Le contrôle du Nil par le colon britannique

La conférence de Berlin s'est ouverte le 15 novembre 1884, à l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, avant de se clore le 26 février 1885. Cet accord politique entre États européens constitue la base d'un vaste processus de colonisation, de peuplement et de spoliation des ressources.

À cette époque, les Britanniques contrôlent le delta du Nil, depuis la mise en place d'un protectorat de facto sur l'Égypte, sous la responsabilité du consul général Evelyn Baring, Comte de Cromer.

Mais leur expansion sur le Haut-Nil est stoppée lors de la guerre des mahdistes (1881-1899) (du nom de Muhammad Ahmad, le mahdi ou « sauveur », qui dirige la révolte soudanaise contre les forces anglo-égyptiennes). Le 26 janvier 1885, les mahdistes prennent Khartoum, épisode durant lequel le général britannique Charles George Gordon trouve la mort. Dix ans plus tard, en 1896, le général Horatio Herbert Kitchener revient, l'esprit revanchard, reprend Khartoum au successeur du mahdi (Abdullah al-Taashi) et met fin à son règne lors de la fameuse bataille d'Omdourman, le 2 septembre 1898, sous les yeux du jeune Winston Churchill alors officier de cavalerie. C'est grâce à la construction de la ligne ferroviaire entre Wadi Halfa et Abu Hamed («Kitchener's Railway», 1896-1897) que la victoire britannique fut acquise.

La crise de Fachoda, dans le sud du Soudan - déclenchée par la présence des troupes françaises du commandant Jean-Baptiste Marchand - n'y fera rien : les Britanniques contrôleront durablement le Nil unique, entre Khartoum et le delta.

Mais qu'en était-il de ses sources, les lacs Tana et Victoria, qui donnent respectivement naissance au Nil bleu et au Nil blanc ?

Les Britanniques n'ont pas entendu s'approprier directement la source du Nil bleu, le lac Tana en Éthiopie (territoire non colonisé). La diplomatie a ainsi été préférée à la force avec la conclusion du Traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902, entre l'empereur Ménélik II et Sir John Harrington.

Pour continuer à fournir les usines de textile du Lancashire en coton soudanais et égyptien, tout projet d'ouvrage visant à irriguer en amont les terres éthiopiennes devait recevoir l'accord des autorités britanniques. D'autres traités coloniaux seront conclus avec la France ou l'Italie, ce qui marquera durablement les conditions d'exploitation du Nil.

Pour ce qui concerne la source du Nil blanc, en revanche, la logique fut celle de la colonisation via l'instauration des protectorats d'Ouganda et d'Afrique orientale britannique (qui deviendra le Kenya).

Les protectorats britanniques et le « Lunatic Express »

Au XIXe siècle, le sultanat de Zanzibar contrôlait le Zanguebar, bande côtière entre la Somalie et le Mozambique actuels. Des missionnaires européens s'étaient implantés entre le fleuve Tana et Mombasa (sur la future côte kényane).

Au lendemain de la conférence de Berlin, les Britanniques ont obtenu un prolongement de leur sphère d'influence dans les terres, jusqu'aux lacs Rodolphe (actuel lac Turkana) au nord, Albert/Kivu à l'est et Victoria au sud-est. Au sud-ouest, l'Allemagne avait pris possession, quant à elle, de l'Afrique orientale (actuels Burundi, Rwanda et Tanzanie).

Dans ce contexte, la Compagnie britannique impériale d'Afrique de l'Est (Imperial British East Africa Company), chargée de développer le commerce (de l'ivoire, notamment) dans les zones sous contrôle de la Couronne, étendait son activité sur près de 640 000 kilomètres carrés, soit plus des trois quarts des territoires actuels de l'Ouganda et du Kenya.

Mais la Compagnie affrontait une difficulté de taille : l'acheminement. L'ivoire, acheté aux chefs locaux du royaume de Buganda (sur la rive ougandaise du lac Victoria), était alors préférablement dirigé - dans les conditions inhumaines du système esclavagiste du portage - vers le port de Bagamoyo (« Ici, mon coeur défaille », en swahili). La capitale de l'Afrique orientale allemande disposait, en effet, d'infrastructures portuaires légères et d'un accès privilégié à Zanzibar.

Face à cette concurrence, les Britanniques entendirent reprendre la main en liquidant la Compagnie et en instaurant les protectorats d'Ouganda (en 1894) et d'Afrique orientale britannique (l'actuel Kenya, en 1895).

Ces territoires dépendaient du Colonial Office et étaient soumis à deux régimes différents d'administration : l'Indirect Rule (gouvernement indirect) et le Direct Rule (gouvernement direct).

Le protectorat d'Ouganda englobait des royaumes précoloniaux structurés (principalement le Buganda, du peuple baganda) et était administré selon l'Indirect Rule. Un commissaire représentait la Couronne britannique et intervenait peu dans les affaires foncières. Celles-ci relevaient, en vertu de l'accord du 10 mars 1900, du kabaka (le roi), assisté par le lukiko (l'assemblée du Buganda). Le contrôle colonial se cantonnait à la collecte des impôts de capitation (Hut Tax) et à l'administration de la justice, assurées par un colon britannique à la tête d'un saza (un comté) ou d'un gombola (un sous-comté). En somme, il s'agissait certes d'un régime colonial, mais une (relative) autonomie était garantie localement.

Le protectorat d'Afrique orientale britannique était, lui, une colonie de peuplement, administrée directement - selon le Direct Rule - par la Couronne. Le commissaire concentrait l'essentiel des pouvoirs et était assisté par un conseil exécutif exclusivement européen. Le conseil législatif, à la composition similaire, votait les lois et le budget. Contrairement à l'Ouganda, les colons de l'Afrique orientale ne s'appuyaient pas sur des royaumes préexistants. Ils nommaient des District Commissioners sans légitimité, enclins à réserver les meilleures terres aux européens et à pérenniser le travail forcé.

Lors de l'instauration de ces deux protectorats, l'Ouganda oriental (correspondant à la région des hauts plateaux du Grand Rift entre les lacs Victoria et Rodolphe, où se trouvent Kisumu, Eldoret ou Iten) faisait partie intégrante du protectorat d'Ouganda et était donc placé sous la responsabilité des autorités locales, sous administration coloniale indirecte. C'est dans ce contexte que fut inauguré, en 1896, le nouveau port de Kilindini à Mombasa (sur l'actuelle côte kényane), dont la structure en eaux profondes permettait d'accueillir de grands navires à vapeur. L'activité du port de Bagamoyo (qui avait perdu son statut de capitale de l'Afrique orientale allemande en 1891 au profit de Dar es-Salaam) n'a alors cessé de péricliter.

Mais c'est surtout la mise en place du chemin de fer ougandais, reliant Mombasa à Kampala (capitale actuelle de l'Ouganda) via Kisumu et le lac Victoria, qui a imposé durablement la suprématie commerciale britannique dans la zone.

La construction de cette ligne de 930 kilomètres, débutée en mai 1896, s'est achevée en 1901. Ce projet - dramatique d'un point de vue humain (l'épisode des attaques de lions à Tsavo, en 1898, a coûté la vie à des dizaines d'ouvriers) - a mobilisé une main-d'oeuvre locale ainsi que 32 000 travailleurs migrants indiens, tous travaillant dans des conditions sanitaires déplorables. Il a nécessité l'édification de viaducs et d'un dépôt ferroviaire dans le marais d'Enkare Nyrobi (« Lieu de l'eau fraîche », en langue maa), site qui deviendra Nairobi. Le député de Northampton Henry Du Pré Labouchère baptisa alors ironiquement cet ouvrage titanesque, qui coûta environ 5 millions de livres sterling, « Lunatic Express ».

Les mutations territoriales et l'« uti possidetis juris »

Le chantier du Lunatic Express terminé, le colon britannique entendit prendre le contrôle total du territoire. Pour ce faire, un Uganda Order in Council - signé par le roi Édouard VII, le 11 août 1902 - a transféré l'Ouganda oriental (avec Kisumu, Eldoret ou Iten) du protectorat d'Ouganda à celui d'Afrique orientale britannique.

La frontière entre les deux, qui embrassait l'escarpement de Naivasha, était déplacée vers l'ouest, entre la rive orientale du lac Victoria et le mont Elgon. La région échappait ainsi au contrôle foncier des royaumes locaux pour relever directement des autorités coloniales britanniques.

Charles Eliot, alors commissaire du protectorat d'Afrique orientale britannique, avait été un farouche opposant au Lunatic Express et voyait dans la colonisation de peuplement une possibilité d'en amortir les frais. Défenseur d'une doctrine raciste et suprématiste, Eliot s'est inspiré des recommandations de Harry Johnston (son homologue du protectorat d'Ouganda) et a appuyé les politiques d'accaparement des terres et de peuplement des plateaux fertiles en octroyant aux colons européens (parfois des Boers du Transvaal sud-africain) des concessions terrestres à loyers modiques.

La spéculation foncière qui s'ensuivit évinça durablement les paysans locaux de l'accès aux terres (en 1914, 20 % des baux ruraux étaient ainsi détenus par une douzaine de colons). Cette situation a perduré pendant plusieurs décennies, avant l'accès aux indépendances.

Côté ougandais, le protectorat britannique ne reposait pas sur le peuplement. Aussi, l'indépendance acquise le 9 octobre 1962 a surtout été marquée par des tensions internes entre le Congrès du peuple ougandais de Milton Obote et le kabaka de Buganda, Muteesa II (ce dernier sera déposé en 1966 par Obote avec la complicité de son chef d'état-major Idi Amin Dada, futur despote qui massacrera sa population et expulsera par milliers les descendants d'ouvriers indiens venus participer au chantier du Lunatic Express).

Côté kényan, le protectorat d'Afrique orientale britannique sera remplacé par celui du Kenya en 1920, avant qu'un soulèvement populaire contre l'accaparement des terres (la fameuse révolte des Mau-Mau, lancée en 1952 et menée par le peuple kikuyu) ne précipite les conférences de Lancaster House qui aboutiront à l'indépendance, le 12 décembre 1963.

La délimitation de la frontière s'est alors inspirée du principe d'uti possidetis juris. Cette règle du droit international coutumier, rappelée par la Déclaration de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) adoptée au Caire en 1964, visait à prévenir les conflits frontaliers en consacrant l'intangibilité des frontières héritées de l'époque coloniale.

Si cette prétendue fonction pacificatrice est loin d'avoir fait son oeuvre partout, la frontière ougando-kényane s'est effectivement imposée sur la base de textes coloniaux : l'Uganda Order in Council (précité) de 1902 (qui transfère les hauts plateaux de la vallée du Grand Rift du protectorat d'Ouganda à celui d'Afrique orientale britannique), le Kenya Colony and Protectorate (Boundaries) Order in Council de 1921 (qui délimite plus précisément les frontières du protectorat du Kenya) et celui de 1926 (qui rattache le pays Turkana, jusqu'alors partie nord du protectorat d'Ouganda, au protectorat du Kenya).

Les indépendances de 1962 et 1963 ont, ce faisant, définitivement consolidé l'appartenance des hauts plateaux de la vallée du Grand Rift - et d'Iten, « capitale mondiale du marathon » - au Kenya.

Le rayonnement planétaire des coureurs de la région est une bien futile satisfaction face aux tragiques décennies de la colonisation. L'ironie de l'histoire veut qu'un coureur kényan soit le premier à avoir officiellement franchi la barre fatidique des deux heures au marathon de Londres, capitale de l'ancienne puissance coloniale. Mais le règne de Sawe et de ses compatriotes reste précaire : n'oublions pas que le champion ougandais, Jacob Kiplimo (originaire du district de Kween, à la frontière, et entraîné sur les pentes ougandaises du mont Elgon) est à l'affût ; que l'éthiopien Yomif Kejelcha est le deuxième marathonien de l'histoire à être passé sous la barre des deux heures (record homologué), également à Londres (en 1 heure 59 minutes et 41 secondes) ; et que sa compatriote Tigst Assefa est, depuis le même jour, nouvelle détentrice du record du monde pour une épreuve féminine sur cette distance (en 2 heures 15 minutes et 41 secondes). La course au record n'est pas près de s'arrêter ; avec elle, grandit l'exigence d'un marathon éthique également libéré de toute suspicion de dopage.

Romélien Colavitti, Professeur des universités en droit public, Université de Tours