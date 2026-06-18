Ile Maurice: Héritage maritime, sentiment religieux et essor touristique

Situé sur la côte est de Maurice, Trou-d'Eau-Douce est bien plus qu'un simple point d'embarquement vers l'Île-aux-Cerfs. Derrière ses eaux turquoise et son activité touristique florissante se cache un village au riche passé, façonné par la mer, la pêche et les traditions qui continuent d'animer le quotidien de ses habitants.

Dès l'entrée du village, le visiteur est plongé dans une ambiance particulière. Les petites rues bordées de maisons colorées, les embarcations amarrées au débarcadère et les pêcheurs affairés autour de leurs filets rappellent que la mer demeure au cœur de l'identité locale. Si le tourisme occupe aujourd'hui une place importante dans l'économie régionale, Trou-d'Eau Douce n'a jamais oublié ses racines. Le village tiendrait son nom d'une source d'eau douce qui se déversait autrefois dans le lagon.

Tourné vers la mer

Depuis toujours, la mer rythme la vie de Trou-d'Eau-Douce. La pêche en a longtemps constitué la principale activité économique et plusieurs familles en dépendent encore aujourd'hui. «Autrefois, la pêche occupait une place beaucoup plus importante dans le village. Aujourd'hui, le tourisme a pris le relais, mais la mer reste notre principale richesse», explique notre guide, Sawan Racktoo, un opérateur touristique et militant engagé.

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Sawan Racktoo, opérateur touristique et militant engagé, sera notre guide

Le débarcadère demeure l'un des lieux les plus animés de la localité. Chaque jour, touristes, plaisanciers et pêcheurs s'y croisent dans un ballet incessant. C'est également de là que partent les nombreuses excursions vers l'Île-aux-Cerfs, l'îlot Mangénie et les autres joyaux du lagon est. Sawan Racktoo exploite une entreprise de vedettes rapides proposant des excursions vers l'Île aux Cerfs.

Vestige d'une époque

Peu de visiteurs le savent, mais Trou-d'Eau-Douce abrite l'un des témoins les plus importants du patrimoine industriel mauricien : le four à chaux du Maho. Classé au patrimoine national, cet ancien four servait autrefois à transformer les coraux prélevés dans le lagon en chaux vive. Un matériau largement utilisé dans la construction et le raffinage du sucre durant la période coloniale.

Le four à chaux

«Le four à chaux fait partie de l'histoire du village. Il rappelle le rôle qu'a joué Trou-d'Eau-Douce dans le développement économique du pays à une époque où les ressources naturelles étaient exploitées différemment», souligne Sawan Racktoo. Aujourd'hui, alors que les récifs coralliens bénéficient d'une protection légale, le site demeure un symbole du passé, un repère incontournable pour ceux qui traversent le village.

Tourisme et emploi

Au fil des années, Trou-d'Eau-Douce s'est imposé comme l'une des destinations les plus prisées de la côte est. Excursions en mer, activités nautiques et établissements touristiques ont progressivement transformé l'économie locale. Pour Sawan Racktoo, cette évolution a offert à de nombreuses familles de nouvelles opportunités professionnelles. «Beaucoup d'habitants travaillent aujourd'hui dans le secteur touristique, à bord des bateaux, dans les hôtels ou les restaurants. Le tourisme représente un moteur important pour la région.»

Cette dynamique devrait être renforcée avec le Yacht Festival prévu le 1er août prochain. Plusieurs dizaines de catamarans et de vedettes rapides sont attendues dans le lagon pour cet événement destiné à mettre en valeur le potentiel touristique de la côte est.

L'essor de Trou-d'Eau-Douce est également dû aux établissements hôteliers de renom tels que Friday Attitude, Tropical Attitude, Silver Beach Hotel ou encore Shangri-La Le Touessrok, qui participent au rayonnement de la région à l'international. Leur implantation a favorisé la création d'emplois dans différents secteurs - hospitalité, restauration, transports et loisirs nautiques. Malgré cette évolution, le village a réussi à préserver une atmosphère chaleureuse et authentique qui séduit aussi bien les Mauriciens que les visiteurs étrangers.

Patrimoine religieux

Au coeur du village se dresse l'église Notre-Dame de Bon Secours. Achevée en 1990, elle attire le regard avec sa façade gothique en pierre grise. À l'intérieur, les poutres en bois inspirées de l'architecture mauricienne et les vitraux bleus créent une ambiance paisible et lumineuse.

Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Entourée de jardins soigneusement entretenus, l'église demeure un lieu de rassemblement important pour la communauté catholique. À quelques mètres se trouve également une maison datant de plus de 200 ans, construite peu après l'arrivée des Britanniques à Maurice. Non loin de là, la Grotte dédiée à la Vierge Marie continue d'accueillir fidèles et visiteurs. «L'église et la Grotte font partie intégrante de notre histoire. Plusieurs générations de familles y sont passées et ces lieux continuent de rassembler les habitants autour des mêmes valeurs», affirme Sawan Racktoo.

Saveurs du lagon

Face à la mer, Green Island Beach Restaurant fait partie des adresses incontournables de Trou-d'Eau Douce. Apprécié pour son cadre exceptionnel à proximité du lagon, il met à l'honneur les produits de la pêche locale. Poissons frais, fruits de mer, curry d'ourite ou spécialités à base de homard figurent parmi les plats les plus demandés. Au fil des années, le restaurant est devenu un passage presque obligé pour les visiteurs souhaitant découvrir les saveurs de la côte est dans un cadre typiquement mauricien.

Préserver l'équilibre

Comme de nombreux village côtier, Trou-d'Eau-Douce doit faire face à plusieurs défis. La protection du lagon, la préservation des récifs coralliens et la gestion des déchets figurent parmi les préoccupations des habitants. Avec le développement du tourisme et l'augmentation des activités nautiques, la préservation de l'environnement prend une importance grandissante.

Malgré ces enjeux, Trou-d'Eau-Douce continue de cultiver ce qui fait sa singularité : un équilibre entre modernité et traditions. Entre son patrimoine historique, sa vie religieuse, son attachement à la mer et son dynamisme touristique, le village demeure l'une des cartes postales les plus authentiques de la côte est mauricienne. Une case traditionnelle au toit de chaume, construite sur une fondation en roche volcanique, au cœur du village.