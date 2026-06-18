Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Explosion de joie à Kinshasa après le nul arraché par le pays face au Portugal

17 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

La qualification pour la suite de la compétition aux États-Unis, c'est le scénario dont tout le monde se met maintenant à rêver en RDC. Les 90 minutes du match face aux Portugais ont été longues pour les Congolais, d'abord menés au score après six minutes de jeu, et puis revenus dans les dernières minutes de la première mi-temps. Dans la capitale congolaise, on fête ce match nul qui a donc un peu le goût de victoire ce soir du 17 juin.

La capitale de la RDC, Kinshasa, est en fête ce 17 juin au soir. Ce match nul arraché au Portugal, c'est une quasi-victoire, comme le confiait au coup de sifflet final un supporter.

Explosion de joie à la fin de la rencontre, une clameur qui a duré plusieurs minutes. Depuis, on entend des gens crier, des klaxons dans les rues de la ville et ça risque de durer jusqu'au bout de la nuit. Les Kinois le disaient eux-mêmes, ils n'avaient rien à perdre ce soir.

Le Portugal, c'était le gros morceau de leur groupe, emmené par Cristiano Ronaldo, une idole ici. Et les supporters sont fiers que leur équipe soit parvenue à leur tenir tête. Ils savourent aussi ces premières fois.

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Le premier but inscrit en phase finale, ce qui a donné lieu à des explosions de joie partout. Les conducteurs qui étaient coincés dans les célèbres embouteillages de Kinshasa sont même sortis de leur voiture pour célébrer le moment.

Et puis, premier point de l'équipe congolaise en Coupe du monde, « on ne va pas s'arrêter là », préviennent les Congolais. Ce match nul vient de donner des ailes à tout un pays.

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