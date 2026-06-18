Afrique: Groupe K - La RDC tient le Portugal en échec et entre dans l'histoire (1-1)

Le Portugal n'a pas réussi à lancer son Mondial sur une victoire. À Houston, la Seleção de Roberto Martinez a été tenue en échec par la République démocratique du Congo (1-1), dans un match accroché où les Léopards ont affiché un visage héroïque pour décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde.

Un début canon, une égalisation historique

Les Portugais ont rapidement pris les commandes. Sur un centre précis de Pedro Neto, João Neves a dominé Tuanzebe dans les airs pour ouvrir le score d'une tête croisée imparable dès la 6e minute. Maîtres du jeu avec une possession écrasante, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont ensuite tenté d'enfoncer le clou. Nuno Mendes a été repris de justesse (18e), tandis que Chancel Mbemba s'est montré impérial pour repousser plusieurs offensives portugaises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais la RDC a progressivement gagné en confiance. Kayembe a testé Diogo Costa d'une frappe à ras de terre (33e), avant que les Léopards ne trouvent l'égalisation dans le temps additionnel de la première période. Sur un corner parfaitement travaillé, Masuaku a délivré un centre rentrant que Yoane Wissa, oublié au marquage, a propulsé au fond des filets d'une tête puissante (45e+5, 1-1). Un but historique -- le premier de la République démocratique du Congo en Coupe du monde. Le Portugal rentrait aux vestiaires avec un goût amer malgré sa domination.

Ronaldo muselé, la RDC héroïque

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a lancé Francisco Conceição à la place d'un Bernardo Silva discret. La réaction portugaise a été immédiate mais sans réussite. Pedro Neto a multiplié les accélérations (48e), tandis que Cristiano Ronaldo -- qui disputait sa sixième Coupe du monde, devenant le joueur de champ le plus âgé à disputer un match dans la compétition -- a souvent été muselé par une défense congolaise exemplaire.

Le Portugal a cru reprendre l'avantage lorsque João Cancelo a réussi un superbe retourné acrobatique, mais le latéral était signalé hors-jeu (55e). Dans la foulée, Bakambu a pris le dessus sur Bruno Fernandes et sa frappe est venue mourir sur le poteau de Diogo Costa (57e), semant le doute dans les rangs portugais.

La dernière demi-heure a été particulièrement tendue. Malgré les entrées de Rafael Leão, Gonçalo Ramos et Nelson Semedo, le Portugal s'est heurté à un bloc congolais héroïque, bien organisé et porté par un excellent Mpasi dans les cages. Ronaldo a manqué une belle opportunité sur un centre de Conceição en ne cadrant pas sa reprise dans la surface (74e). Mbemba a continué de repousser les assauts portugais avec autorité jusqu'au coup de sifflet final.

Au terme d'une rencontre intense, les deux sélections se quittent avec un point chacune dans le groupe K. La Seleção affrontera l'Ouzbékistan lors de la prochaine journée, tandis que la RDC défiera la Colombie.