Ile Maurice: Des créateurs en herbe honorés à Trianon

La cérémonie des awards du National Innovation Challenge (NIC) 2026 s'est tenue le 13 juin 2026 au Trianon Convention Centre, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, de parlementaires, de diplomates et d'acteurs du public et du privé.

Dans son intervention, le ministre a souligné que le NIC dépasse le cadre d'une simple compétition pour devenir un véritable moteur de transformation nationale. Il a insisté sur la nécessité de faire de l'innovation une culture et un impératif stratégique, en renforçant la recherche, la créativité et l'adaptabilité pour soutenir la résilience et la croissance durable du pays.

Le nouveau National Research and Innovation Institute devrait, selon le ministre, mieux accompagner les créateurs de l'idée à la solution concrète et l'innovation scouting permettra de détecter les talents au niveau communautaire. Le NIC devient ainsi la plateforme de référence pour identifier et valoriser les talents capables d'apporter des solutions concrètes aux défis économiques, sociaux et environnementaux du pays.

Young innovator

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1eᣴ prix : Nehaan Ameerun, «AI Smart Road and Reverse Safety System»

2e prix : Runglall Parinita, «Green Remedies Project»

3e prix : Rudhr Boojnan, «Green Energy Kitchen»

Prix du jury : Bhuvaneshi Moonean, Cartons convertis en objets de rangement

Prix du public : Aarnav Roopun, Système solaire de purification d'eau

Rising innovator

1eᣴ prix : Kylian Razaze, «Habits and Balance for Youth Tech»

2e prix : Mateen Currimjee, «Kipri - Price Comparison App»

3e prix : Lylou et Nara Kuraj, «LifeLoop»

Prix du jury : Sudarshini Sahy «Projet de redistribution des biens» -

Prix du public : Mishka Soobul et Gigyasha Dowlot, «Hydroyard Smart Gardening and Composting»

General

1eᣴ prix : Dr Nevin Jungum, «Crime Vision: AI-powered real-time crime detection»

2e prix : Namrata Matabudul, «Compost heat recovery unit»

3e prix : Dr Divraj Ramburran, «AI-powered automated ECG diagnostic system»

Prix du jury : Roddy Curpen, Ti Bazar - Digital platform for small planters -

Prix du public : Tulasidarsan Moorghen, Gaby marine AI»

Rodrigues and outer islands