Afrique: À Pretoria, l'Afrique du Sud et le Rwanda tentent de restaurer une relation plus apaisée

L'Afrique du Sud et le Rwanda veulent restaurer de bonnes relations diplomatiques. C'est le message envoyé par les deux ministres des Affaires étrangères, Ronald Lamola et Olivier Nduhungirehe, qui se sont rencontrés le 17 juin 2026 à Pretoria lors d'une réunion bilatérale. Une relation diplomatique compliquée qui avait en partie été entachée par des désaccords sur le conflit à l'est de la RDC et sur l'accueil par Pretoria de dissidents rwandais.

Après la mort de soldats sud-africains engagés à l'est de la RDC, l'année précédente, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, avait averti que d'autres morts représentaient une « déclaration de guerre ». Celui du Rwanda, Paul Kagame, avait réagi en accusant l'Afrique du Sud de faire partie d'une « force belligérante » [des troupes sud-africaines avaient été déployées dans l'est de la RDC, dans le cadre d'une force de l'organisation sous-régionale de l'Afrique australe, SADC, NDLR].

À présent, les deux pays veulent du dialogue, insiste Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères : « Quand le président Ramaphosa s'est rendu au Rwanda en 2024, il y a eu des rencontres bilatérales avec le président Kagame, et ils ont convenu de relancer leurs relations bilatérales. Tous deux ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation dans l'est de la RDC. Et c'est notamment l'un des points qu'ils tiennent à aborder. »

Une rencontre entre les deux présidents en préparation

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Autre point de tension entre les deux pays : les dissidents rwandais vivant en Afrique du Sud. Pretoria avait accusé Kigali de les cibler. Un dossier brûlant qui n'était pas à l'ordre du jour, explique le ministre rwandais, Olivier Nduhungirehe : « Nous n'avons pas abordé cette question aujourd'hui, car nous pensons qu'à mesure que le processus de rétablissement de nos relations se poursuivra, l'ensemble des institutions concernées - les ministères des Affaires étrangères, les agences de sécurité et même le secteur judiciaire - seront en mesure de régler toutes les questions en suspens entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. »

Pour continuer les efforts de rapprochement diplomatique, une rencontre entre Cyril Ramaphosa et Paul Kagame est en cours de préparation.