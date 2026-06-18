Un projet structurant qui ambitionne de transformer durablement l'économie de la région de La Mé. Le gouvernement poursuit sa stratégie de décentralisation du développement industriel. Lors d'une visite effectuée, le mercredi 17 juin, sur le site de la future Zone économique spéciale (Zes) d'Adzopé, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a rappelé que l'industrialisation constituera l'un des piliers majeurs du Plan national de développement 2026-2030 voulu par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Située à environ 85 kilomètres d'Abidjan, la zone industrielle économique s'étendra sur 432 hectares, avec une possibilité d'extension à 500 voire 600 hectares. Pour le ministre, ce projet s'inscrit dans la vision gouvernementale visant à doter chaque région d'une zone industrielle et chaque district d'une zone économique spéciale, afin de mieux répartir les opportunités économiques sur l'ensemble du territoire. « Le développement ne doit pas rester concentré à Abidjan. Adzopé, située aux portes de la capitale économique, dispose d'atouts importants que nous devons valoriser », a-t-il souligné.

Au-delà de l'aménagement d'une nouvelle plateforme industrielle, le projet répond à l'ambition nationale de transformer localement les matières premières agricoles. Le gouvernement entend ainsi faire évoluer la Côte d'Ivoire du statut de premier producteur mondial de cacao, d'anacarde ou encore d'huile de palme à celui de leader de leur transformation industrielle.

Pour soutenir cette ambition, des infrastructures stratégiques sont déjà en cours de réalisation. Kalil Konaté a notamment cité la construction d'un poste source électrique de 225 kV destiné à sécuriser l'alimentation énergétique de la future zone industrielle, tout en renforçant la desserte des populations environnantes. La future Zes d'Adzopé représente un investissement global estimé à 225 milliards de Fcfa et devrait générer près de 51 000 emplois directs et indirects.

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Selon le ministre, l'État assurera le financement des infrastructures primaires, notamment la voirie, les réseaux d'eau et les équipements de base. Cette contribution représente environ 25 % du coût du projet, soit près de 52 milliards de Fcfa. Une requête de financement a été introduite auprès de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) pour accompagner cette composante.

Cette initiative s'inscrit dans le vaste programme de mobilisation de ressources du Pnd 2026-2030 qui prévoit 209 milliards de dollars d'investissements, dont 147 milliards attendus du secteur privé. Pour Kalil Konaté, la Zes d'Adzopé illustre concrètement la volonté de l'État de faire de l'industrialisation un levier de croissance, d'emploi et de transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

Accueilli par le préfet de région, Geu Zro Simplice, le maire d'Adzopé, Florence Achi, les élus locaux ainsi que les autorités administratives de La Mé, Kalil Konaté a salué la qualité du dialogue engagé avec l'ensemble des parties prenantes autour de ce projet structurant, appelé à faire de la région un nouveau pôle industriel et économique. Légende : Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté (au centre), entouré des autorités administratives, des élus locaux et des responsables techniques, lors de la visite du site de la future Zone économique spéciale (Zes) d'Adzopé. (DR)