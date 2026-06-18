Cote d'Ivoire: L'Anader reçoit 150 tablettes pour accélèrer sa transition numérique

Le Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Vivrières (Pdc2v) a remis, le mercredi 17 juin 2026, au siège de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (Anader), 150 tablettes numériques aux techniciens de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (Anader).

La cérémonie a été présidée par le ministre délégué Bernard Kini-Komoé. Elle s'inscrit dans un partenariat engagé depuis 2021 pour renforcer le conseil agricole, diffuser les innovations et appuyer les acteurs des filières vivrières.

Depuis 2022, cette collaboration a permis de déployer plusieurs actions, notamment la mise à disposition de véhicules, motos et équipements informatiques, contribuant à améliorer les capacités opérationnelles de l'Anader. Le ministre Bernard Kini-Komoé en remettant officiellement le matériel, a souligné que cette initiative marque une étape importante pour la modernisation agricole et la sécurité alimentaire, priorité stratégique du gouvernement ivoirien.

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« Les tablettes permettront de renforcer l'encadrement des producteurs, faciliter la diffusion des innovations et collecter des données fiables en temps réel, notamment au sein des centres de développement rural. L'objectif est d'accroître la productivité agricole grâce à des outils adaptés et un accompagnement efficace, avec le soutien de la Banque mondiale », a-t-il indiqué. Pour le directeur général de l'Anader, Dr Sidiki Cissé, ces équipements constituent un levier essentiel pour la digitalisation du conseil agricole. Ils répondent aux défis liés à la faible productivité des cultures vivrières et au retard dans l'intégration du numérique.

« Partenaire stratégique du Pdc2v, l'Anader a déjà mis en œuvre 36 activités dans plusieurs zones du pays. En 2026, elle devra notamment assurer l'assistance technique aux bénéficiaires du Fonds à Coûts Partagés, nécessitant une collecte de données fiable et instantanée », a-t-il expliqué. Les nouvelles tablettes a-t-il ajouté, contribueront ainsi à améliorer le suivi des projets et l'efficacité des interventions auprès des producteurs. Le directeur général a aussi appelé les bénéficiaires à un usage responsable de cet outil, essentiel pour réussir la transformation digitale du secteur agricole et améliorer durablement les conditions de vie des agriculteurs.

Faut-il le souligner, les tablettes remises sont de dernière génération avec une batteries de 22 000 Mah ? résistant aux chocs avec 1080 heures d'autonomie en veille. Un processeur octa-core de 2 Ghz et un stockage de 256 Go extensible à 1 To. Une camera de 48 Mp.