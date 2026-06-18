Cote d'Ivoire: Bepc 2026 - Des parcours inspirants au coeur de la proclamation des résultats au Plateau

Entre cris de joie, déceptions et parcours inspirants, la proclamation des résultats du BEPC 2026 au Plateau a révélé des histoires de persévérance.

À 44 ans, Haoua Ouedrago vient d'obtenir son Brevet d'études du premier cycle (Bepc). Cela, 24 ans après avoir mis un terme à ses études alors qu'elle était en classe de 4e. Ce mardi 16 juin 2026, la quadragénaire a du mal à contenir sa joie. « Je suis dans la joie. Je suis reconnaissante à Dieu parce qu'il m'a exaucée. Quand je suis venue et que j'ai vu mon nom sur la liste des admis, j'ai oublié toute la fatigue accumulée pendant l'année scolaire », a-t-elle déclaré.

En effet, Haoua fait partie des candidats libres qui ont composé au Collège Notre-Dame du Plateau. Même si elle n'oublie pas les sacrifices qu'elle a dû consentir pour obtenir ce résultat, elle reconnaît qu'elle le doit en partie à son fils étudiant et à sa fille qui a obtenu le BEPC avec succès l'année dernière. À l'en croire, elle doit la reprise de ses cours à la suite d'une proposition d'emploi qu'elle a obtenue après une formation pédagogique.

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De son côté, N'Zi Liliane a essuyé un échec. Mais malgré ce résultat, cette femme, qui a repris le chemin de l'école dix ans après avoir échoué au même examen, affirme qu'elle tentera à nouveau sa chance l'année prochaine. Selon N'Zi, née Fotto Éléonore Victoire, présidente du jury, le centre a enregistré 750 candidats dont 45 absents. Elle a relevé que 334 candidats ont obtenu l'examen, soit un taux d'admission de 47,37 %. Parmi les admis, les femmes sont au nombre de 271 contre 123 hommes.

« Je ressens un sentiment de satisfaction. Il y avait même des mamans avec des bébés venues composer. Elles avaient cette volonté de réussir et ce résultat est positif », a-t-elle indiqué. Au Cours méthodiste du Plateau, c'est la même ambiance. Ici, Amira Adaife s'est empressée de renverser de la poudre sur sa fille Maïmouna après que celle-ci a récupéré sa collante attestant de sa réussite, tout en poussant des cris de joie. De son côté, la jeune fille, heureuse de voir sa mère lui témoigner sa fierté, a déclaré avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé.

« L'année passée, elle était très affectée quand j'ai échoué. J'ai eu mal de la voir ainsi et cette année, je suis très contente », a-t-elle confié. Pour Diallo Tieno Roland, la surprise a été totale. Il dit avoir obtenu son BEPC avec 182 points alors qu'il n'avait pas la moyenne de classe avant les compositions. Le jeune orphelin de père et de mère s'est dit heureux, car il est parvenu à financer ses études grâce à son activité de couture qu'il exerce pendant ses heures libres.

Tout comme lui, dans cet établissement, N'Guessan Marie Océane, qui a obtenu 261 points, a indiqué qu'elle compte s'inscrire en série littéraire afin de faire le droit à l'université. Son rêve est de devenir diplomate. Kouamé Ehoussou Toussain, président du jury du Cours secondaire méthodiste, a fait savoir que son centre a reçu 555 candidats avec 327 admis, soit un taux de réussite de 58,92 %.