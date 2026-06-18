Afrique: Mondial 2026 - Le pays arrache un nul face au Portugal (1-1)

Le premier match du groupe K a la Coupe du monde 2026 s'est soldee par un nul entre le Portugal et la RDC (1-1), mercredi 17 juin 2026 au NRG Stadium - Houston (USA).

Dans un match plein de suspense, Portugais et Congolais se sont partagé les trois points. Ni vainqueur ni vaincu.

Les premières minutes de la rencontre ont été dominées par le Portugal, qui a réussi à maintenir dans le camp adverse. Il a maintenu sa pression, jusqu'à obtenir son premier but matinal (6'). Il est marqué par Joao Neves d'un coup de tête.

Les Congolais ont tenté de se réveiller. Cependant, ils ont raté beaucoup d'occasions nettes de but. Je jeu semble s'équilibrer, avec des ratés de part et d'autre. Le suspense monte !

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L'égalisation est venue à la dernière minute du temps additionnel de la première mi-temps. Réponse du berger à la bergère : par un autre coup de la tête, Y. Wissa frappe et trouve le filet. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but, dans la partie supérieure gauche du filet.

Les deux équipes ont offert un jeu a rebondissements tout au long de la seconde mi-temps, sans faire trembler les filets. Score final : 1-1.

Face à La Seleçao de Cristiano Ronaldo, habitué de cette compétition planétaire, ce match nul resonne pour une victoire pour les Léopards de Chancel Mbemba, qui n'avaient plus jamais mis pied au Mondial depuis 52 ans.