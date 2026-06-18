Cote d'Ivoire: Ppa-CI / Ligues des jeunes et des femmes - Les nouveaux secrétaires nationaux prennent leurs marques

17 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Kanaté Mamadou — Sylvie Dékoula et Kouamé Koffi Cédric Aimé investissent le terrain. Ils sont respectivement secrétaire national de la Ligue des femmes et secrétaire national de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI). Nouvelles figures de la formation politique de Laurent Gbagbo, ils ont engagé des tournées de remerciement à travers le pays. Sur fond de mobilisation, elles ont permis de mettre en ordre de bataille les membres des bureaux et des bases des différentes ligues.

Sylvie Dékoula, le 11 juin, était à Yamoussoukro et le 13 juin, au Plateau. Le 14 juin, elle s'est rendue à la fédération de Songon. Le lendemain, elle a échangé avec les militantes des fédérations de Cocody, au siège du Ppa-CI, à la Riviera Bonomin. Au cours des différentes rencontres, elle a appelé ses « soeurs » à la mobilisation et à la nécessité de dynamiser les fédérations. Elle les a informées de la tenue, bientôt, d'élections fédérales et de séances de formation pour le renforcement des capacités.

Quant à Kouamé Koffi Aimé, il a rencontré les candidats qu'il avait affrontés lors des élections, le 15 juin, au siège du parti. Il les a invités à faire bloc pour plus d'efficacité sur le terrain. Au cours des échanges, ils lui ont fait part de leurs visions et suggestions. Kouamé Koffi Cédric Aimé s'est félicité de cette rencontre. « L'élection a permis de désigner un responsable. Elle a surtout mis en lumière des compétences, des idées et des engagements que nous devons fédérer au service de notre jeunesse et de notre parti », a-t-il déclaré.

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