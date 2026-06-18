Algérie: Le président de Talaie El-Hourriyet appelle au choix du candidat le plus apte

GHARDAIA — Le président du parti Talaie El-Hourriyet, Réda Benounane, a appelé, mercredi soir depuis la wilaya de Ghardaïa, à une participation massive aux législatives du 2 juillet prochain à travers le choix du candidat le plus apte, qui renforcera le rôle du développement local dans le pays.

Animant un meeting au centre culturel Cheikh Abou El-Yakdane, dans la commune de Guerrara, dans le cadre de la neuvième journée de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, M. Benounane a affirmé que "le rôle du candidat est de défendre les droits du citoyen et de répondre à ses doléance".

Il a appelé les candidats de son parti, s'ils seraient élus, à aider à la concrétisation des revendications du citoyen et contribuer à l'amélioration de son niveau de vie, notamment en ce qui concerne les investissements agricoles et industriels, des secteurs qui caractérisent la région de Ghardaia, ainsi qu'à soutenir les agriculteurs et à renforcer leur rôle dans le développement économique.

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Dans le cadre de sa visite de deux jours (17-18 juin) dans la wilaya de Ghardaïa, M. Benounane a effectué plusieurs activités de proximité et tenu des rencontres avec des investisseurs agricoles et des citoyens, dans les communes de Ghardaïa, Bounoura et Zelfana, dans le cadre de la présentation du programme électoral de sa formation politique et la sensibilisation à la participation au scrutin.