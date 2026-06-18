Algérie: Daoui souligne à Sétif l'importance d'impliquer les jeunes dans la vie politique

SETIF — Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a souligné mercredi à Sétif l'importance de l'implication des jeunes dans la vie politique en tant que "fondement essentiel des institutions, capables de suivre les grandes transformations que connait le pays ces dernières années".

Lors d'un meeting populaire qu'il a animé à la salle omnisports de la cité 1006 logements de la ville de Sétif dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 2 juillet, M. Daoui a indiqué que sa formation politique accorde "une grande importance" à la catégorie des jeunes en tant que "force active pour la poursuite de la marche de l'Algérie victorieuse".

Il a ainsi affirmé " l'importance du bon choix durant les législatives prochaines" pour "élire un parlement qui assume pleinement son rôle de législation, de contrôle du gouvernement, d'élévation et de contribution à la prise en charge des préoccupations des citoyens".

Il a ajouté que "la consolidation de l'implication des jeunes et de la femme dans l'action politique en ouvrant la voie à leur participation aux assemblées élues permet de révéler leurs compétences et servir le pays et le citoyen", réitérant l'appel à une large participation à la prochaine élection.

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Au terme de son allocution, M. Daoui a également appelé à "poursuivre le soutien et l'accompagnement du processus de développement national par la consolidation des institutions élues et le choix de candidats compétents capables de servir le pays et de contribuer à répondre aux aspirations des citoyens".