Algérie: Les candidats du RND plaideront pour la concrétisation de plus de projets de développement

MILA — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a affirmé mercredi depuis la wilaya de Mila que les candidats de sa formation politique plaideront à l'Assemblée populaire nationale s'ils sont élus, lors des législatives du 2 juillet prochain, en faveur de la concrétisation de davantage de projets de développement.

Lors d'un meeting populaire qu'il a animé à la salle des réunions de l'ancien siège de la commune de Chelghoum Laïd dans le cadre de la campagne électorale des prochaines législatives, M. Bouden a souligné que les élus de son parti "oeuvreront pour la concrétisation de davantage de projets de développement qui servent les citoyens", affirmant "l'impérative conjugaison des efforts de tous les élus au sein des différentes assemblées pour booster le développement".

Il a appelé les citoyens à soutenir les candidats de son parti lequel "oeuvre pour le succès de ces élections et des résultats positifs meilleurs que ceux obtenus lors du précédent mandat parlementaire".

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Après avoir évoqué les atouts économiques de la wilaya de Mila, M. Bouden a affirmé que les candidats du RND oeuvreront s'ils sont élus à poursuivre le développement du réseau routier et des infrastructures de base de la wilaya au regard de leur importance pour améliorer l'attractivité de la wilaya et attirer l'investissement qui génère des postes d'emploi et consolide le tissu économique local.

Le secrétaire général du RND a animé au 9ème jour de la campagne un autre meeting populaire à la maison de la culture Nouar-Boubakeur d'Oum El Bouaghi durant lequel il a mis l'accent sur l'importance de la participation des jeunes à l'action politique, estimant que cette catégorie est au centre de la stratégie du parti et représente plus de 50 % des candidats sur les listes de sa formation politique dans les différentes wilayas du pays.