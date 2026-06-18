Algérie: Le Premier secrétaire national du FFS souligne l'importance de la dimension sociale dans le programme de son parti

TIPASA — Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a mis en avant, mercredi à Tipasa, l'importance de la dimension sociale dans le programme de son parti, affirmant l'engagement des candidats de sa formation politique, en cas d'élection à l'Assemblée populaire nationale (APN), à prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Lors d'une rencontre de proximité avec des citoyens dans la commune de Bousmaïl, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, M. Aouchiche a indiqué que le FFS s'engage, en cas d'élection de ses candidats au Parlement, à porter la voix des citoyens et à prendre en charge leurs préoccupations.

Il a également souligné l'importance de la dimension sociale dans le programme électoral du parti, placé sous le slogan "Sincérité et crédibilité", lequel "fait de la préservation du pouvoir d'achat et de la sauvegarde de la dignité des citoyens ses priorités absolues".

Lors de sa rencontre avec des commerçants au niveau du marché de proximité de la commune, il s'est engagé à oeuvrer à la prise en charge de leurs préoccupations à l'hémicycle de l'Assemblée populaire nationale (APN), notamment à travers la valorisation des biens publics en vue de l'organisation des activités commerciales.

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Après avoir mis en avant les importants atouts économiques dont dispose la wilaya de Tipasa, M. Aouchiche a affirmé que son parti plaidera, au sein de l'APN, en faveur du lancement d'investissements à même de faire de cette wilaya un pôle créateur de richesses et d'emplois, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la pêche.

Le Premier secrétaire national du FFS a également affirmé, lors d'une activité de proximité au centre-ville de Bousmaïl, que la préservation de la mémoire nationale constitue "un devoir sacré".