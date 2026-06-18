Algérie: Le Front El-Moustakbal s'engage à suivre continuellement les préoccupations des citoyens

17 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

OUM EL BOUAGHI — Le président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, a souligné, mercredi à Oum El Bouaghi, "l'engagement de son parti à s'enquérir continuellement des préoccupations des citoyens, à les porter et à les suivre dans l'hémicycle de l'Assemblée populaire nationale (APN)".

Le président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, a souligné, mercredi à Oum El Bouaghi, "l'engagement de son parti à s'enquérir continuellement des réoccupations des citoyens, à les porter et à les suivre dans l'hémicycle de l'Assemblée populaire nationale (APN)".

M. Boutbig a précisé, lors d'un meeting populaire à la maison de la culture "Nouar Boubaker", dans le cadre de la campagne des législatives du 2 juillet prochain, que le Front El-Moustakbal "s'engage à porter la voix du citoyen au sein de l'APN", ajoutant qu'il veillera, à cet égard, "à continuer à porter son intérêt aux questions de la jeunesse et de la famille, à s'employer à soutenir l'investissement, la création de richesses et d'emplois".

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Lors d'un autre rassemblement populaire animé à la salle de conférences "Zine Abbad" à Tébessa, M. Boutbig a affirmé que les prochaines élections législatives représentent "une étape importante pour renforcer les institutions et renouveler la confiance dans le processus démocratique", appelant les citoyens à "participer massivement et de manière consciente à cette échéance nationale".

Le président du Front El-Moustakbal a également animé un meeting de campagne à la maison de la culture "Ali Souaïhi" à Khenchela, où il a souligné que son parti "a toute confiance en la capacité du peuple algérien à assumer sa responsabilité et à s'engager davantage dans la construction des institutions de l'Etat en choisissant des personnes compétentes pour le représenter au parlement".

Il a souligné, dans ce contexte, "l'importance du travail de base au sein du parti", et loué "l'engagement qualitatif" des jeunes et des universitaires dans le travail politique, ces dernières années.

A noter que le président du Front El-Moustakbal animera également un autre meeting populaire, mercredi soir, à la maison de la culture "Abdelmadjid Chafai" à Guelma.

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