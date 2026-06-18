Algérie: Réunion de coordination entre les cadres de l'administration centrale et les partenaires sociaux du secteur

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a présidé, mercredi, une réunion de coordination ayant regroupé les cadres de l'administration centrale du ministère et les partenaires sociaux du secteur, dans le cadre du renforcement des mécanismes de dialogue avec le partenaire social, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a réuni le Syndicat national des travailleurs du secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, affilié à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le Conseil national des personnels du secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, affilié au Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique SNAPAP), ainsi que le Syndicat national des travailleurs de l'Agence de développement social (ADS), affilié à l'UGTA, précise la même source.

Au cours de cette réunion, Mme Mouloudji a affirmé que son département ministériel veille à "établir un véritable partenariat avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de toutes les catégories professionnelles relevant du secteur, activant dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et veillant à leur application", soulignant que l'exercice du droit syndical est garanti et que l'Etat s'engage à le respecter, dans le but de consolider le dialogue social dans les différents secteurs.

Dans ce cadre, la ministre a donné une série d'instructions s'inscrivant dans le cadre "de l'activation des mécanismes du dialogue social et du renforcement de l'action concertée, notamment à travers l'organisation de réunions périodiques entre les cadres centraux et locaux du ministère et les partenaires sociaux, afin de leur permettre de soulever l'ensemble des préoccupations socioprofessionnelles des fonctionnaires et des personnels du secteur, ainsi que de participer à l'examen des questions socioprofessionnelles les concernant".

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Elle a, à cette occasion, souligné que plusieurs préoccupations soulevées par le partenaire social font déjà "l'objet d'un suivi par les services du ministère, et ont donné lieu à des démarches concrètes en vue de leur prise en charge", assurant que les portes du ministère "demeureront ouvertes devant ses partenaires sociaux, car le dialogue constructif et le contact permanente constituent un pilier essentiel pour le développement et la promotion du secteur".

Le ministère a souligné dans son communiqué avoir engagé une série de réformes visant à "améliorer les conditions des fonctionnaires dans divers domaines et à instaurer un environnement de travail stable et motivant pour assurer les meilleures prestations aux catégories prises en charge", invitant les partenaires sociaux à soumettre leurs propositions et visions dans ce cadre".

Cette démarche intervient en "consolidation et en soutien des efforts de la ressource humaine du secteur dans l'accomplissement de ses nobles missions humanitaires, notamment à travers la poursuite des procédures de conversion du nombre restant de contrats des agents contractuels à temps partiel en temps plein au cours de cette année, après que 579 contractuels ont bénéficié, dans une première étape, de cette mesure en 2025", a rappelé le ministère dans son communiqué.

les services du secteur poursuivent, en coordination avec les parties prenantes, "l'examen du dossier de promotion des centres nationaux de formation spécialisée en instituts nationaux de formation spécialisée, dans le but de développer les parcours de formation en phase avec les nouvelles orientations du secteur", conclut la même source.