Algérie: Les listes du MSP comptent des compétences capables de prendre en charge les préoccupations des citoyens au Parlement

SKIKDA — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a souligné, mercredi à Skikda, que les listes de candidats de son parti pour les législatives du 2 juillet prochain comptent des compétences et des cadres capables de représenter pleinement les citoyens et de prendre en charge leurs préoccupations à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'un meeting populaire animé à la maison de la culture "Mohamed Serradj" dans le cadre de la campagne électorale des législatives, M. Hassani Cherif a assuré que les listes des candidats de son parti "comptent des compétences et des cadres capables de représenter les citoyens et de contribuer à prendre en charge leurs préoccupations et répondre à leurs aspirations à l'APN".

"Le choix des candidats du mouvement s'est basé sur la compétence et la capacité à servir l'intérêt général", a-t-il indiqué relevant que "s'ils sont élus, ils œuvreront à transmettre fidèlement les préoccupations des citoyens et à défendre leurs droits".

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M. Hassani Cherif a réaffirmé que le programme électoral porté par son parti pour ces prochaines législatives sous le slogan de "Confiance" vise à "consolider le processus de développement et de souveraineté économique du pays".

Enfin, le président du MSP a réitéré l'appel aux citoyens à "aller massivement aux urnes et contribuer ainsi au succès de ce rendez-vous électoral" qu'il a qualifié d'"opportunité pour choisir des compétences aptes à apporter un plus à l'action politique dans le pays".

Auparavant, M. Hassani Cherif a mis en relief, lors d'un meeting populaire qu'il a animé à la salle chahid Hamlil à Jijel, l'importance majeure accordée par son parti à l'éducation et à l'enseignement.

Il animera également aujourd'hui un autre meeting dans la wilaya d'Annaba.