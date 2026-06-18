Algérie: Signature d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et la société allemande 'VNG AG'

ALGER — Le groupe Sonatrach a signé, mercredi, un mémorandum d'entente avec la société allemande "VNG AG" pour explorer les possibilités de coopération comprenant l'hydrogène vert et la réduction des émissions de méthane, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la direction générale de Sonatracch, en présence de son P-dg, Nour Eddine Daoudi, du président du conseil d'administration de "VNG AG", Ulf eitmuller, et du membre du conseil d'administration de la société allemande, Hans-Joachim Polk, indique la même source.

"Ce mémorandum s'inscrit dans la continuité des discussions engagées par les deux parties dans le cadre du protocole d'accord conclu le 20 décembre 2022", rappelle la même source.

Selon Sonatrach, à travers ce MoU, "les parties envisagent d'explorer de nouvelles synergies par la mise en oeuvre d'actions concrètes, notamment dans le développement de projets d'hydrogène vert et d'ammoniac, ainsi que la coopération en matière de réduction des émissions de méthane".

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Le MoU signé entre les deux parties témoigne de "leur confiance mutuelle et de leur engagement commun" à relever les défis spécifiques auxquels le secteur des hydrocarbures est confronté en matière de décarbonisation, affirme Sonatrach, ajoutant que cet accord illustre également "la détermination de la compagnie nationale à soutenir la transition vers des sources d'énergie neutres et à contribuer à la lutte contre le changement climatique".