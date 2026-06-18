Algérie: Adjal insiste sur la bonne préparation pour répondre à la demande croissante sur l'électricité

Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a mis en avant, mercredi à Alger, l'importance d'une bonne mobilisation sur le terrain, en prévision de l'été 2026 pour répondre à la demande croissante sur l'électricité et améliorer le service public, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une réunion qu'il a présidée par visioconférence, consacrée au suivi de l'évolution des opérations de prise en charge du service public et projets y afférents, supervisées par les directions locales et régionales du groupe Sonelgaz, en coordination avec les directions de l'énergie au niveau national, ajoute le communiqué.

La réunion a vu la participation des directeurs de distribution et de l'énergie, à travers le pays, ainsi que des directeurs généraux des sociétés du groupe Sonelgaz, outre la participation présentielle des cadres centraux du ministère pour examiner les dossiers liés à l'activité et à la gestion du secteur, à l'instar du plan spécial été 2026, et ce, en application des orientations du ministre du secteur, notamment celles liées à garantir l'approvisionnement en énergie et à améliorer le service public.

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M. Adjal a souligné la nécessité d'une bonne mobilisation sur le terrain, en prévision de l'été 2026 où la demande est croissante sur l'énergie électrique, notant l'impératif de veiller à assurer un approvisionnement constant et de qualité, vu l'impact direct sur l'amélioration du niveau du service public et l'appui à la dynamique socioéconomique, précise le document.

Le ministre a également donné une série d'instructions portant sur l'action de coordination et de terrain entre les directeurs de l'énergie et les directeurs de distribution, et sur l'importance de la concordance de l'information fiable entre les deux parties, concernant les indicateurs du secteur énergétique au niveau local.

A cet effet, le ministre a souligné la grande importance de l'action de coordination entre les représentants du secteur au niveau des wilayas du pays, visant essentiellement à améliorer le service public et à bien prendre en charge les préoccupations du citoyen, conclut le document.