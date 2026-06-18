Sénégal: Vers le renforcement des 'actions' de protection sociale

Dakar — Le Premier ministre a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, la tenue d'une réunion prévue avant la fin du mois courant, qui sera consacrée à la coordination des initiatives de protection sociale prises par le gouvernement.

Le but de cette réunion est d"'intensifier" l'impact de ces initiatives gouvernementales sur les bénéficiaires.

L'installation du comité de suivi du Registre national unique (RNU) et le démarrage de ses travaux font partie des "actions" prévues, selon le communiqué du Conseil des ministres.

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Parmi ces actions figurent aussi la finalisation et l'adoption, par le même comité de suivi, du manuel de procédures, d'organisation, de fonctionnement et de gestion des données du Registre national unique.

Le démarrage, avant la fin de cette année, du projet pilote de digitalisation du dispositif de paiement des bourses est également cité.

Le paiement des bourses de sécurité familiale à "la nouvelle cohorte" de bénéficiaires en fait partie.

Parmi les actions envisagées figure l'installation, au plus tard avant la fin de ce mois, d'un comité de pilotage des "politiques de filets sociaux".

"À cet égard, le Premier ministre invite le ministre chargé des Finances à mobiliser les ressources nécessaires à la couverture des échéances restantes de l'année 2026, dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative."

Un rappel de la première échéance (le premier trimestre de 2026) de paiement de ces bourses est prévu.

Ahmadou Al Aminou Lo a demandé au ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, de "faire le point sur le projet de loi d'orientation relative à la protection sociale, [qui a] déjà [été] adopté en Conseil des ministres".

Le gouvernement va faire de même pour "le projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes".

Ces projets de loi seront examinés par l'Assemblée nationale durant le second semestre de cette année, selon le communiqué du Conseil des ministres.

"Dans le contexte de fragilité d'un nombre conséquent de ménages, exacerbée par les chocs économiques et financiers, il est crucial que tous les départements ministériels concernés inscrivent en priorité les filets sociaux qu'ils gèrent dans les plans d'actions d'urgence demandés par le président de la République", rapporte la même source en citant M. Lo.

Ce dernier "a évoqué plusieurs programmes de filets sociaux et instruments de ciblage des ménages vulnérables élaborés et mis en oeuvre par le gouvernement, le RNU et le Programme national de bourses de sécurité familiale notamment".

"Le processus de mise à jour et d'extension du RNU à 1 million de ménages a été achevé au début de l'année 2026, avec 996 194 ménages considérés comme pauvres (57,6 % des ménages) ou vulnérables (42,4 % des ménages), contre 545 000" ménages auparavant, signale la même source.