Sénégal: 'Médina Zéro Échec' initie une synthèse des cours d'histoire et de géographie pour des candidats au baccalauréat

L'initiative citoyenne et éducative "Médina Zéro Echec" a organisé mercredi à Dakar une synthèse de cours d'histoire et de géographie au bénéfice de plusieurs centaines d'élèves candidats au baccalauréat, a constaté un reporter de l'APS.

Cette séance de révision intégrale en histoire et en géographie a été assurée par M. Niang dit Mao, professeur au lycée Blaise Diagne de Dakar.

Initiateur du concept "Médina Zéro Échec", Abdourahmane Diallo a soutenu qu'il s'agit de la 7e édition dudit programme dont l'objectif est d'outiller davantage les élèves et de les accompagner dans leur période de révision.

"C'est toujours un plaisir d'organiser quelque chose qui va permettre aux élèves de pouvoir réussir et aussi d'aller avec la tête tranquille au niveau des centres d'examens", a déclaré Abdourahmane Diallo.

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Également président de la Nouvelle orientation unitaire de la Médina (NOUM), une initiative citoyenne, M. Diallo a indiqué que la structure a pour vocation d'accompagner, d'être à côté des jeunes pour qu'ils puissent se ressourcer et avoir le maximum de bagages pour réussir".

"Apparemment, toutes les écoles, tous les lycées autour du quartier de Médina viennent suivre cette synthèse. Actuellement, nous avons prévu 300 et quelques élèves, mais vous avez vu de vous-même que nous avons largement dépassé le nombre", s'est-il félicité.

L'intérêt croissant des élèves et parents d'élèves et l'augmentation du nombre de participants chaque année poussent le responsable de l'initiative "Médina Zéro Échec" à élargir ce programme à l'échelle régionale dans la capitale sénégalaise pour en arriver à "Dakar Zéro Échec".

"Mais ce n'est pas une affaire de nombre, mais c'est une affaire de qualité. Ce que nous voudrions, c'est que les autorités sachent que ces enfants, c'est eux qui seront à leur place demain. Il faut qu'elles mettent les moyens nécessaires pour qu'ils puissent réussir", dit-il.

Revenant sur l'organisation de cette synthèse, il dira que "c'est le type de formation que nous allons mettre à la disposition de l'école sénégalaise pour que les enfants puissent s'épanouir et que demain, nous aurons toute la conscience tranquille que nous avons participé à la bonne marche de cette communauté".