Afrique: Yoane Wissa - « Je me rattrape ce soir de la plus belle manière »

L'attaquant congolais considère le but égalisateur qu'il a marqué mercredi 17 juin 2026 contre le Portugal comme « une grosse fierté » pour tout le pays. Il devient ainsi le tout premier butteur congolais en Coupe du monde.

Wissa regrette d'avoir raté la CAN 2025 pour cause de blessure. « Je me rattrape ce soir de la plus belle manière », affirme-t-il à la presse après le match.

Combativité et résilience

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A ses yeux, ce but représente beaucoup, parce qu' il est le résultat de beaucoup de travail, d'abnégation et de résilience. « C'est une très grosse fierté, parce qu'on a montré une belle image ce soir de résilience, de combativité», poursuit-t-il.

L'équipe portugaise est bien meilleure que celle de la RDC, reconnaît l'attaquant. Il fallait simplement montrer beaucoup de combativité et de résilience, et même si ça ne va pas, continuer à persévérer.

Yoane Wissa affirme que lui et ses coéquipiers se sont battus pour écrire une nouvelle histoire du Congo: « Ce soir, on sait qu'on ne se bat pas seulement pour les 26 joueurs qui sont là, mais pour les 100 millions de Congolais qui sont à la maison, dans les fan zones. Donc, aujourd'hui, c'est une grande fierté ».

Parcours élogeux

Né 3 septembre 1996 à Villeneuve-Saint-Georges (France), Yoane Wissa est un footballeur professionnel international congolais d'envergure. Il est reconnu pour sa vitesse et sa puissance en attaque.

L'attaquant a commencé sa carrière en France : Formé à Châteauroux, où il débute en pro Passe par Angers, puis des prêts à Laval et Ajaccio Se révèle vraiment à Lorient (2018-2021), où il brille et aide le club à monter en Ligue 1

Rejoint la Premier League en 2021 avec Brentford, où il marque beaucoup de buts (49 en 149 matchs environ)

Depuis 2025, il joue à Newcastle United en Angleterre

Il joue pour la sélection nationale de la RD Congo depuis 2020