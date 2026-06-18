Afrique: Yoane Wissa - « Je me rattrape ce soir de la plus belle manière »

18 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'attaquant congolais considère le but égalisateur qu'il a marqué mercredi 17 juin 2026 contre le Portugal comme « une grosse fierté » pour tout le pays. Il devient ainsi le tout premier butteur congolais en Coupe du monde.

Wissa regrette d'avoir raté la CAN 2025 pour cause de blessure. « Je me rattrape ce soir de la plus belle manière », affirme-t-il à la presse après le match.

Combativité et résilience

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A ses yeux, ce but représente beaucoup, parce qu' il est le résultat de beaucoup de travail, d'abnégation et de résilience. « C'est une très grosse fierté, parce qu'on a montré une belle image ce soir de résilience, de combativité», poursuit-t-il.

L'équipe portugaise est bien meilleure que celle de la RDC, reconnaît l'attaquant. Il fallait simplement montrer beaucoup de combativité et de résilience, et même si ça ne va pas, continuer à persévérer.

Yoane Wissa affirme que lui et ses coéquipiers se sont battus pour écrire une nouvelle histoire du Congo: « Ce soir, on sait qu'on ne se bat pas seulement pour les 26 joueurs qui sont là, mais pour les 100 millions de Congolais qui sont à la maison, dans les fan zones. Donc, aujourd'hui, c'est une grande fierté ».

Parcours élogeux

Né 3 septembre 1996 à Villeneuve-Saint-Georges (France), Yoane Wissa est un footballeur professionnel international congolais d'envergure. Il est reconnu pour sa vitesse et sa puissance en attaque.

L'attaquant a commencé sa carrière en France : Formé à Châteauroux, où il débute en pro Passe par Angers, puis des prêts à Laval et Ajaccio Se révèle vraiment à Lorient (2018-2021), où il brille et aide le club à monter en Ligue 1

Rejoint la Premier League en 2021 avec Brentford, où il marque beaucoup de buts (49 en 149 matchs environ)

Depuis 2025, il joue à Newcastle United en Angleterre

Il joue pour la sélection nationale de la RD Congo depuis 2020

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.