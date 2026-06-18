Congo-Kinshasa: Plus de 1 170 000 enfants attendus à la vaccination contre la poliomyélite au Kwilu

Le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Espoir Masamaki, a officiellement lancé mercredi 17 juin la campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants âgés de 0 à 59 mois.

Selon Florence Ilunga, représentante du chef de Division provinciale de la Santé, cette campagne vise à vacciner 1.174.103 enfants dans les 24 zones de santé que compte la province du Kwilu.

A cette occasion, le vice-gouverneur Masamaki a exhorté les prestataires de santé à intensifier les actions de sensibilisation auprès des parents et tuteurs afin de leur faire comprendre l'importance de la vaccination dans la prévention de la poliomyélite et la protection de la santé des enfants.

Les autorités sanitaires invitent ainsi la population à réserver un accueil favorable aux équipes de vaccination qui seront déployées sur l'ensemble de la province.