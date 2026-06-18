Congo-Brazzaville: Appui à l'agriculture familiale - Le plan d'action national en élaboration

La concertation nationale des organisations paysannes et producteurs agricoles du Congo (Cnop-Congo) a ouvert, le 17 juin à Brazzaville, un atelier national d'échange et de réflexion sur la mise en oeuvre de la décennie 2019-2028 des Nations unies pour l'agriculture familiale (Dnuaf) au Congo.

Les organisations non gouvernementales internationales, les responsables des organisations paysannes, des agences du système des Nations unies, de la société civile et des partenaires techniques et financiers participent à l'atelier. Jusqu'au 19 juin, ces sachants vont élaborer un plan d'action national en vue de la mise en oeuvre de la décennie au Congo, une feuille de route pour la finalisation de ce processus.

Ouvrant les travaux, Patrick Matoko, conseiller à la sécurité alimentaire à l'Assemblée nationale, a salué la tenue de cet atelier et estimé qu'il permettra la formulation des politiques publiques et le vote des lois de finances. « L'évaluation à mi-parcours de la période 2019-2028 nous impose d'accélérer la déclinaison sectorielle de nos engagements stratégiques.

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Pour la République du Congo, le renforcement des exploitations familiales constitue un impératif, non seulement pour notre sécurité alimentaire, mais également pour la stabilité économique de nos marchés face aux fluctuations des prix des produits de première nécessité. La présence de l'Assemblée nationale à ces travaux montre notre volonté de renforcer l'interface entre les acteurs de terrain et le législateur », a-t-il souligné.

Pour lui, l'exercice du contrôle parlementaire doit s'appuyer sur les réalités documentées, basées sur des propositions réelles. C'est pourquoi, les conclusions de la feuille de route découlant de ces travaux, a conclu Patrick Matoko, feront l'objet d'une attention particulière de leur part.

De son côté, le chef de département recherche et innovation des organisations paysannes d'Afrique centrale (Propac), Célestin Nga, a indiqué que la Propac avait commencé ce travail au niveau régional.

La décennie des Nations unies pour l'agriculture familiale a apprêté un plan d'action global qui devrait être contractualisé au niveau de chaque pays pour servir d'outil de mise en oeuvre. « Nous avons constaté que nous sommes aujourd'hui en 2026 et la décennie va arriver en juin 2028. La plupart des pays, surtout ceux de notre sous-région d'Afrique centrale ne disposent pas encore de plan d'action national. Nous sommes là pour inviter le gouvernement congolais et les partenaires, parce que c'est un processus fortement participatif et inclusif pour que tous les acteurs de l'écosystème de l'agriculture puissent se mettre ensemble pour identifier les actions prioritaires dans le cadre des piliers du plan d'action global. La plan d'action national doit être élaboré à l'image du plan d'action global qui permettront de savoir quelles sont les actions prioritaires dans le contexte du Congo qu'on doit identifier pour promouvoir l'amélioration des politiques dans le cadre de vie des producteurs agricoles », a indiqué Célestin Nga.

Le représentant du coordonnateur des programmes de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Roland Odende, a estimé que cette initiative vise à renforcer la place des exploitations familiales dans la lutte contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles. En soutenant les familles agricoles, a-t-il dit, sera renforcée la résilience des communautés et la durabilité de la planète.

A noter que la Dnuaf 2019-2028 offre aux Etats membres un cadre pour l'élaboration, l'amélioration et la mise en oeuvre de politiques et d'investissements publics à l'appui de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale a été reconnue à l'échelle mondiale comme un modèle fondamental pour le développement rural durable, car elle à seule, elle produit plus de 80% de denrées alimentaires mondiales en termes de valeur et gère plus de 80% de toutes les terres agricoles. La Dnuaf encourage donc le pays à élaborer des politiques actives de soutien aux agricultrices et agriculteurs familiaux.