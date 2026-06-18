Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal terrassé par Mbappé, l'Algérie balayée par Messi

Difficile journée du 16 juin pour le Sénégal et l'Algérie, puisque les deux nations africaines engagées se sont respectivement inclinées face à la France (1-3) et l'Argentine (0-3).

A New-York, les Lions du Sénégal avaient à coeur de marcher sur les traces de leurs aînés de 2002 et de s'offrir le scalp des Bleus. Et il faut admettre que les finalistes de la Coupe d'Afrique des nations 2026 ont fait douter les hommes de Didier Deschamps pendant toute la première mi-temps.

Dès le coup d'envoi, les Lions pressent haut et se montrent dangereux par leurs transitions courtes. Si les Bleus ont la possession de balle, les Sénégalais sont à l'initiative et profitent du manque de tranchant des attaquants français. Et après une perte de balle de Mbappé, les Lions transpercent le camp français en une passe et Nico Jackson est à quelques centimètres de l'ouverture du score. Son tir du gauche rebondit sur le poteau puis sur le dos et le pied d'un Maignan tout proche du contre son camp.

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Après la pause, le Sénégal va subir le remaniement tactique de Didier Deschamp, qui replace Olise dans le coeur du jeu. Si Mendy s'interpose parfaitement sur la frappe d'Olise (53e min ), il ne peut rien devant Mbappé, parfaitement lancé par le natif de Londres (66e min). Avec ce but, Mbappé délivre son équipe, rejoint Giroud au classement des buteurs de l'histoire des Bleus avec 57 buts et égale Fontaine et Messi (à ce moment-là) avec 13 buts inscrits en Coupe du monde.

Jackson égalise deux minutes plus tard, mais l'arbitre annule le but pour un hors-jeu manifeste de l'attaquant du Bayern Munich. C'est finalement l'entrant Barcola qui double le score pour la France, d'un piqué inspiré devant Mendy (82e min).

Co-équipier de Barcola au PSG, le jeune Ibrahim Mbaye, entré à la 75e minute, réduit l'écart à la 90e+5 minutes d'une frappe sèche. A 18 ans et 143 jours, il devient ainsi le plus jeune buteur africain en Coupe du monde.

Mais le Sénégal n'a pas le temps de croire à un miracle, puisque Mbappé éteint tous les espoirs, dans la foulée, d'un tir de 25 mètres dans la lucarne de Mendy (3-1, 90e+6 min).

Décevant en seconde mi-temps, le Sénégal devra impérativement battre la Norvège lors de la deuxième journée pour voir les 16es de finale. Mais attention, si la France a Mbappé, les Scandinaves ont Haaland, auteur d'un doublé contre l'Irak.

Messi écoeure l'Algérie

Dans la nuit du 16 au 17 juin, l'Algérie a subi la loi du champion en titre argentin et de son maître à jouer, Lionel Messi. En pré-retraite à l'Inter Miami, l'octuple Ballon d'or, qui devient le premier joueur de l'histoire à prendre part à six Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) s'est mué en bourreau des Fennecs. Après un but refusé pour hors-jeu à chaque équipe (Messi, 5e, et Chaïbi, 8e), Messi crucifie Luca Zidane, sous les yeux de son père, d'une frappe dont il a le secret.

Déjà mièvres dans le premier quart d'heure, les champions d'Afrique 2019 ont les jambes et les idées coupées par l'ouverture du score de la Pulga, qui va profiter d'une erreur de Zidane. Ce dernier repousse une frappe de Mac Allister dans les pieds de Messi qui n'en demandait pas tant (2-0, 60e min ).

Privé du triplé par la main cette fois ferme de Zidane, Messi va finalement glisser le cuir dans le soupirail à la 76e. Avec ce triplé retentissant, Messi lance parfaitement le tenant du titre dans la compétition et rejoint l'Allemand Miroslav Klose au sommet de la hiérarchie des buteurs en Coupe du monde avec 16 réalisations.

Le duel que vont se livrer Messi et Mbappé durant cette Coupe du monde risque d'être passionnant. L'Algérie, elle, a d'autres débats existentiels à mener d'ici à son deuxième match, le 23 juin, contre la Jordanie, pour conserver une chance de poursuivre son parcours américain.