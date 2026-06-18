Congo-Brazzaville: Parité - Le CEO prend en compte les questions du genre dans ses programmes

Après la signature d'un accord de partenariat entre le Centre d'excellence d'Oyo (CEO) pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et l'organisation non gouvernementale Pratic en vue de bâtir des fondements de la souveraineté numérique du Congo voire de l'Afrique centrale, en marge du salon Osiane, la directrice exécutive dudit centre, la Dre Maryse Nkoua Ngavouka, a pris part à un panel sur la question du genre, de la parité homme-femme, notamment au sein de la structure qu'elle dirige.

Selon la Dre Maryse Nkoua Ngavouka, il a été question d'éclairer la lanterne du public sur les mécanismes mis en place par le CEO pour prendre en compte les questions de genre à travers les différents programmes mis en place par l'accompagnement dans les outils d'inclusion du genre et de la jeunesse.

« Nous nous trompons souvent sur les questions de parité. En matière de parité, il ne s'agit pas de mettre en opposition les hommes et les femmes, mais de partager les opportunités de leadership, de gouvernance pour les hommes et pour les femmes », a fait savoir la directrice exécutive du CEO.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par la même occasion, les étudiants et les innovateurs ont été édifiés sur les opportunités de bourses de recherche du CEO. Evoquant la politique d'ouverture du CEO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la Dre Maryse a indiqué : « Ils ont le droit de venir au centre, de travailler et de bénéficier de notre plateau technique. Le CEO favorise l'inclusion des jeunes et des femmes dans les métiers de l'énergie. Il conjugue la transition écologique avec l'inclusion sociale et l'autonomisation des jeunes en tenant des questions du genre pour donner la chance à tout le monde ».