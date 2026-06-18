Burkina Faso: Opération permis de conduire - 1 200 jeunes retenus pour l'édition 2026

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a lancé l'opération permis de conduire au profit 1 200 jeunes, mercredi 17 juin 2026 à Ouagadougou. Cette formation vise à favoriser leur insertion professionnelle.

1 200 jeunes vont bénéficier d'une formation en conduite routière responsable, dans les catégories B, C et D, dans le cadre de l'édition 2026 de l'opération permis. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la l'Emploi, à travers la Direction générale de l'autonomisation des jeunes et de l'éducation permanente (DAJEP) a lancé officiellement le programme, le mercredi 17 juin 2026, à Ouagadougou.

D'une durée de six mois, cette formation va renforcer également les capacités des jeunes bénéficiaires en civisme, citoyenneté et sécurité routière. La ministre du Sport, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum, a fait savoir que l'initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une génération de conducteurs responsables et disciplinés sur les voies publiques.

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Elle a souligné que l'évolution du parc automobile national offre de nouvelles opportunités économiques, mais que celles-ci sont freinées par l'insécurité routière, souvent liée à l'incivisme sur les routes. D'où, selon elle, la nécessité de renforcer l'éducation des jeunes au respect du code de la route et à l'adoption de comportements responsables. Une demande croissante La ministre chargée de la jeunesse a révélé que 7 564 candidatures ont été enregistrées pour l'édition 2026 de l'opération permis de conduire. Pour elle, ces chiffres traduisent l'intérêt croissant des jeunes pour cette opportunité de formation et d'insertion.

« Ce fort engouement confirme également la pertinence de l'initiative, car elle répond à un besoin réel d'accompagnement des jeunes vers des secteurs professionnels structurés, notamment celui du transport », a-t-elle confié. Le ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a indiqué que l'édition 2026 de l'opération permis de conduire s'inscrit également dans une dynamique de réduction des risques d'accidents de la circulation. Il a précisé que les bénéficiaires seront outillés sur la connaissance approfondie des règles de circulation, conformément aux dispositions du code de la route.

En plus, il a relevé que l'accroissement du parc automobile et le développement du transport urbain et interurbain créent des besoins importants en chauffeurs professionnels qualifiés, capables de répondre aux exigences de sécurité et de performance. « Au-delà de la connaissance du code de la route, cette formation offre la possibilité aux bénéficiaires de saisir les opportunités d'emploi dans le secteur du transport, en pleine croissance », a-t-il déclaré. Le ministre chargé de la mobilité a invité l'ensemble des jeunes bénéficiaires à faire preuve de discipline de responsabilité et d'engagement tout au long de leur formation.