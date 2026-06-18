La chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou va tenir du 22 au 26 juin 2026 une série d'audiences extraordinaires d'apurement du passif de ses dossiers criminels enregistrés. L'information a été portée à la connaissance des journalistes au cours d'un point de presse animé par le procureur du Faso, près le TGI de Dédougou, Lamoussa Hema, mercredi 17 juin 2026, au siège de la juridiction.

Le lundi 22 juin 2026, s'ouvre au Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, la toute première session extraordinaire de l'année de la chambre criminelle de ladite juridiction. Les audiences vont se poursuivre jusqu'au vendredi 26 juin prochain. Au cours de la présente session, il sera inscrit au rôle 25 dossiers impliquant 34 accusés dont six en détention.

Le procureur du Faso, près le TGI de Dédougou, Lamoussa Hema, qui a livré l'information aux médias au détour d'une conférence de presse, organisée au siège de la juridiction, ce mercredi 17 juin 2026, a expliqué que le but de ces audiences extraordinaires est de permettre « l'apurement du passif des dossiers criminels » suivant des orientations données par les autorités en charge de la justice.

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Accompagné dans cet exercice par l'un de ses substituts, Félix Ounténi Natama, le principal conférencier a précisé que les dossiers qui seront jugés à l'occasion portent sur des crimes de divers ordres et principalement de sang. Dont des dossiers d'assassinat, d'atteinte à la vie, de meurtre et de viol. Le magistrat a ajouté qu'il y a aussi un dossier de crime économique donc de détournement. Il a poursuivi que cette session criminelle extraordinaire va connaitre du jugement d'un dossier relatif à la drogue.

Les conférenciers ont insisté que l'accès à la salle d'audience est libre. C'est pourquoi ils ont appelé les populations à venir suivre ces audiences criminelles qui sont, à l'instar d'autres, des occasions de sensibilisation et d'apprentissage.