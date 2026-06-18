Tunisie: Jusqu'à 46 % de réduction - La CTN dévoile ses offres pour l'été 2026

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) assurera 149 traversées maritimes à bord des navires Tanit et Carthage durant la saison estivale 2026, qui s'étendra du 15 juin au 15 septembre. Ce programme représente une légère hausse par rapport à la même période de 2025, au cours de laquelle 145 traversées avaient été effectuées.

Présentant les préparatifs de la saison, le président-directeur général par intérim de la CTN, Habib Karim, a indiqué que la compagnie mettra à disposition une capacité globale de 433.400 passagers et 126.600 véhicules, contre respectivement 422.400 passagers et 123.600 véhicules lors de la saison précédente.

Le programme prévoit 82 traversées sur la ligne Marseille-Tunisie, contre 75 en 2025, ainsi que 67 traversées sur la ligne Gênes-Tunisie, contre 70 l'année dernière.

La CTN assurera également huit traversées via le port de Zarzis, dont cinq sur la ligne Marseille-Zarzis, deux sur la ligne Gênes-Zarzis et une traversée sur la ligne Zarzis-Gênes, renforçant ainsi la desserte du sud du pays durant la haute saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du renforcement des capacités de transport, la compagnie a mis en place une série de mesures destinées à améliorer les conditions de voyage, l'accueil des passagers et l'accompagnement de la communauté tunisienne établie à l'étranger.

Dans ce cadre, la CTN maintient sa politique de tarifs préférentiels au profit des Tunisiens résidant à l'étranger. Le tarif de réservation anticipée, valable toute l'année, offre des réductions comprises entre 25 % et 39 % par rapport au tarif normal.

Afin de permettre à un plus grand nombre de voyageurs d'en bénéficier, cette formule a été étendue à l'ensemble des traversées de la haute saison. Pour la période allant du 16 juin au 10 août, correspondant aux déplacements de l'Europe vers la Tunisie, 31 % de la capacité passagers et 28 % de la capacité véhicules sont proposés à des tarifs préférentiels.

Pour la période de retour vers l'Europe, du 12 août au 9 septembre, 20 % de la capacité passagers et 24 % de la capacité véhicules seront également commercialisés dans le cadre de ces offres.

La compagnie continue par ailleurs de proposer une formule complémentaire de réservation anticipée couvrant les traversées d'hiver, de printemps et certaines traversées estivales, avec des réductions pouvant atteindre 46 % par rapport au tarif normal.

Parmi les autres offres commerciales figurent le "Tarif Famille", destiné aux familles composées de trois à sept personnes, avec des réductions variant entre 20 % et 33 %, ainsi que le "Tarif Corail", disponible tout au long de l'année, offrant des réductions comprises entre 14 % et 31 %.

La CTN maintient également le "Tarif Marhaba", réservé aux voyageurs sans véhicule, qui permet de bénéficier de réductions allant de 38 % à 40 % par rapport au tarif normal.

Dans le même esprit de soutien à la diaspora, la compagnie reconduit la formule de paiement échelonné durant la haute saison. Les voyageurs pourront verser un acompte de 15 % du prix du billet hors taxes lors de la réservation et régler le solde au plus tard 45 jours avant la date du départ.

Sur le plan social, une convention a été conclue entre la CTN et l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE) afin de soutenir les familles à revenus modestes. Ce dispositif prévoit l'octroi d'une aide de 80 euros par personne, directement déduite du prix du billet lors de la réservation sur les navires Tanit et Carthage pour les voyages effectués entre le 1er juin et le 30 septembre 2026.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil ministériel consacré aux Tunisiens résidant à l'étranger, tenu le 26 avril 2026.