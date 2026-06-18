Tunisie: Malaisie - Ambition commune autour du label halal et des échanges commerciaux

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, aujourd'hui, 17 juin 2026, M. Rizany Irwan Muhamad Mazalan, qui lui a présenté une copie figurée de ses Lettres de Créance en sa qualité d'Ambassadeur de la République de Malaisie auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Alger.

A cette occasion, le Ministre a salué la solidité des liens historiques unissant les deux pays frères, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1957. Il a souligné la nécessité d'oeuvrer au renforcement des relations entre les deux pays, dans les domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, l'enseignant supérieur, les industries technologiques, le secteur automobile et les composants électroniques.

Il a également exprimé son appréciation pour les programmes de coopération technique et de renforcement des capacités, mis en oeuvre par le gouvernement malaisien au profit des cadres tunisiens, dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle.

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Le Ministre a également souligné l'importance de la mise en oeuvre des mécanismes de coopération conjoints, du développement des échanges commerciaux, de l'investissement et de la coopération financière entre les deux pays, ainsi que le renforcement des exportations tunisiennes vers le marché malaisien, notamment l'huile d'olive, les dattes et les produits halal.

Cela est d'autant plus important que le label « Halal » délivré par l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a obtenu la reconnaissance et l'accréditation de l'Organisme Malaisien de Certification HALAL (JAKIM) depuis 2019.