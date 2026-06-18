Tunisie: Hervé Renard aux joueurs tunisiens - « Remettons les choses en ordre »

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a appelé les joueurs de l'équipe de Tunisie à faire preuve de caractère, de détermination et de solidarité avant le match décisif contre le Japon, prévu dans la nuit de samedi à dimanche, comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Dans une vidéo publiée mercredi par la Fédération tunisienne de football, le technicien français a estimé que la lourde défaite concédée face à la Suède (1-5) lors de l'entrée en lice des Aigles de Carthage ne reflétait pas leur véritable niveau. Selon lui, la sélection tunisienne avait montré de bonnes dispositions en première période et s'était procuré plusieurs occasions de but alors qu'elle n'était menée que d'un but à zéro.

Hervé Renard a attribué l'ampleur du score à des erreurs inhabituelles pour une équipe qui avait pourtant réalisé un parcours remarquable lors des éliminatoires, en se qualifiant pour le Mondial sans encaisser le moindre but.

Le nouveau sélectionneur a insisté sur l'importance de l'aspect psychologique, affirmant que les joueurs retenus pour affronter le Japon devront démontrer une grande solidité mentale afin de surmonter la déception du premier match.

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« Il faut rester soudés, conserver un moral élevé et aborder cette rencontre avec davantage de détermination, d'envie et de concentration », a-t-il déclaré, se disant convaincu que son équipe saura corriger les lacunes observées contre la Suède, notamment dans les duels.

Pour Renard, une victoire contre le Japon constituerait un tournant dans le parcours tunisien au Mondial et permettrait de relancer les chances de qualification pour le deuxième tour. Il a rappelé qu'une Coupe du monde se joue sur trois rencontres et que la Tunisie dispose encore de son destin entre les mains.

Le technicien français a également appelé ses joueurs à défendre avec fierté les couleurs nationales et à renouer avec les supporters tunisiens, particulièrement ceux qui ont effectué le déplacement au Mexique pour soutenir l'équipe.

Reconnaissant la déception suscitée par la défaite face à la Suède, il a souligné que la colère des supporters était légitime et traduisait leur attachement à la sélection nationale. Il a toutefois exhorté les joueurs à répondre sur le terrain par une prestation à la hauteur des attentes.

« Vous avez la chance de participer à une Coupe du monde. Vous devez être forts contre le Japon pour remettre les choses en ordre. Nous travaillons tous ensemble pour atteindre cet objectif », a-t-il lancé à ses joueurs.

La rencontre face au Japon revêt une importance capitale pour la Tunisie, qui est désormais dans l'obligation de s'imposer afin de préserver ses chances de qualification dans un groupe comprenant également les Pays-Bas.

Nommé à la tête de la sélection tunisienne après le départ de Sabri Lamouchi, consécutif à la lourde défaite contre la Suède, Hervé Renard possède une solide réputation sur la scène internationale. Double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, il a également dirigé les sélections du Maroc et de l'Arabie saoudite, avant de prendre les commandes de l'équipe de France féminine, qu'il a menée jusqu'à la finale de la Ligue des nations de l'UEFA en 2024.