Tunisie: Les incendies agricoles exclus du système d'indemnisation publique

Les incendies touchant les cultures agricoles, y compris les récoltes céréalières, ne sont pas couverts par le Fonds d'Indemnisation des Dommages Agricoles dus aux Calamités Naturelles (FIDAC). C'est ce qu'a indiqué le président du Syndicat tunisien des agriculteurs, Midani Dhaoui, précisant que ces risques relèvent de l'assurance commerciale que les agriculteurs doivent souscrire en amont.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, le responsable syndical a rappelé que la couverture des risques liés aux incendies et à la grêle repose sur des contrats d'assurance spécifiques, le fonds des catastrophes naturelles n'intervenant pas dans ce type de sinistres.

Midani Dhaoui est également revenu sur la question des indemnisations, soulignant que les agriculteurs n'ont pas perçu leurs compensations au titre des deux dernières années, malgré des prélèvements effectués automatiquement au profit du fonds, selon ses propos.

Il a insisté sur la nécessité de prioriser la réussite de la campagne agricole en cours et d'assurer un meilleur accompagnement des producteurs, conformément aux orientations visant à soutenir le secteur agricole et à garantir la continuité de la production.

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Le responsable syndical a par ailleurs appelé à davantage de souplesse dans les procédures d'évaluation et de classement des récoltes lors de la collecte, estimant que des critères trop stricts pourraient réduire les montants d'indemnisation et fragiliser davantage les agriculteurs.

Il a également plaidé pour un renforcement de la préparation de la prochaine campagne agricole, appelant la Direction générale de la production végétale à anticiper les besoins en semences et en engrais, notamment en prévision de la saison d'octobre.

Midani Dhaoui a enfin mis en garde contre la récurrence des pénuries de certains intrants agricoles, tels que les engrais ammonitrate et DAP, estimant que ces difficultés impactent directement les rendements et nécessitent une planification plus anticipée.

Selon le cadre réglementaire en vigueur, le Fonds d'indemnisation des dégâts agricoles causés par les catastrophes naturelles intervient uniquement pour les sinistres liés aux événements climatiques extrêmes non assurables, tels que la sécheresse, les inondations, les tempêtes, la grêle ou encore le gel.

En revanche, les pertes dues aux incendies agricoles sont considérées comme des risques assurables relevant exclusivement des compagnies d'assurance privées.