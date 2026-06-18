Tunisie: Automobile - La donnée carbone devient un nouvel avantage concurrentiel pour les fournisseurs

Les principaux constructeurs automobiles ont récemment renforcé leurs politiques et leurs processus, exigeant des données normalisées sur l'empreinte carbone des produits (PCF) dans le cadre de la sélection et de la collaboration avec leurs fournisseurs.

Chez LG cette évolution est considérée comme un signe que les données PCF sont appelées à devenir une norme à l'échelle de l'industrie et un facteur déterminant de la compétitivité des fournisseurs.

Portée par des initiatives telles que le Green Deal européen, le règlement sur les batteries, le passeport numérique des produits (DPP) ou encore le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), cette évolution transforme la gestion des émissions carbone en un véritable enjeu de compétitivité.

Au-delà du simple reporting, les données PCF deviennent un outil de pilotage permettant d'optimiser les processus de production, de sélectionner les matériaux les plus performants et de renforcer la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

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Pour LG Electronics, le principal défi ne réside plus dans le calcul des émissions, mais dans la fiabilité, la traçabilité et la vérification des données. Alors que de nombreux acteurs du secteur s'appuient encore sur des données moyennes, la capacité à fournir des informations précises et vérifiables devient un avantage stratégique majeur.

Dans ce contexte, les fournisseurs de premier rang jouent un rôle essentiel pour accompagner la transition vers une industrie automobile plus durable, fondée sur des données fiables et partagées à l'échelle de l'ensemble de la chaîne de valeur.