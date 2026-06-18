Tunisie: Après une année 2025 record, la STAR Assurances amorce sa révolution stratégique

La STAR Assurances a profité de sa communication financière du 17 juin 2026 pour dévoiler ses ambitions stratégiques à l'horizon 2028, après un exercice 2025 marqué par une croissance de 12 % de ses primes émises.

Supérieure à la dynamique d'un marché national qui s'est élevé à 4,3 milliards de dinars, cette performance porte la part de marché de l'assureur historique à 11,35 %. Pour son directeur général, Laurent Thuillier, cette position impose désormais de faire de la compagnie la référence sectorielle en matière de qualité de service à travers une feuille de route axée sur l'excellence opérationnelle, la numérisation et l'amélioration de la rentabilité technique.

Cette trajectoire s'inscrit dans un contexte macroéconomique tunisien plus favorable, caractérisé par un PIB en hausse de 2,5 %, une inflation ramenée à 5,6 % et le relèvement de la note souveraine par l'agence Fitch. Le secteur profite particulièrement de l'essor de la branche vie, qui représente désormais près du tiers de l'activité globale. La STAR y accélère sa diversification en convertissant son réseau traditionnel à la prévoyance et à l'épargne au détriment du segment automobile, tout en préparant pour la fin de l'année 2026 la filialisation de son activité vie en partenariat avec la Société tunisienne de banque.

Pour accompagner ces mutations et s'adapter aux évolutions réglementaires, notamment les réformes du travail et du chèque, la compagnie a modernisé une large partie de ses agences, intégré des dispositifs antifraude et enrichi ses solutions technologiques à l'image de sa plateforme MyStar.

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Parallèlement, l'assureur structure sa transition via son incubateur Starlab pour investir dans les technologies d'avenir, tout en déployant une politique de responsabilité sociétale matérialisée par l'installation de panneaux photovoltaïques et le développement d'offres dédiées à la mobilité électrique.