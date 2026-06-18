Tunisie: Code des changes - Le Parlement prêt à passer au vote sans la Banque centrale

La commission des finances et du budget de l'Assemblée des représentants du peuple a achevé près de 90 % des auditions relatives au projet de Code des changes, a indiqué son président, Maher Ktari, ce mercredi 17 juin 2026.

Selon le responsable parlementaire, la seule audition restante concerne la Banque centrale de Tunisie (BCT), qui n'a pas répondu aux sollicitations de la commission malgré plusieurs correspondances officielles et tentatives de contact.

Intervenant ce matin sur les ondes d'Express Fm, Maher Ktari a indiqué que la commission examinera, lors de sa prochaine réunion prévue lundi, deux options : soit passer au vote du projet article par article et le transmettre à la séance plénière sans attendre l'avis de la Banque centrale, soit accorder un délai supplémentaire pour permettre sa participation.

Il a exprimé son regret face à l'absence de réponse de l'institution monétaire, estimant que cette attitude ne reflète pas, selon lui, le rôle central qu'elle occupe dans le système financier national. Il a toutefois souligné que la commission a mobilisé l'ensemble des canaux de communication disponibles, sans obtenir de retour.

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Maher Ktari a par ailleurs insisté sur l'importance de l'adoption d'un nouveau Code des changes, jugé nécessaire pour répondre aux attentes des opérateurs économiques et accompagner la modernisation du cadre juridique régissant les flux financiers et les échanges.

Travaux parlementaires et suivi budgétaire

Dans un autre volet, le président de la commission a évoqué la nécessité de clarifier les interactions entre les dispositions législatives et réglementaires dans certains dossiers, notamment en ce qui concerne les textes d'application.

Il a en outre annoncé l'envoi prochain d'une correspondance au ministère des Finances en vue de préparer une séance d'évaluation de l'exécution du budget 2026, prévue après la clôture du premier semestre.

Une réunion est également envisagée au mois de juillet avec la ministre des Finances et les responsables du ministère, dans un contexte marqué par l'évolution des prix internationaux du pétrole par rapport aux hypothèses retenues dans la loi de finances.

Maher Ktari a rappelé que le budget 2026 a été élaboré sur la base d'un prix de référence du baril fixé à 63 dollars, alors que les cours ont récemment atteint des niveaux nettement supérieurs, selon ses déclarations.