Tunisie: Automobile - Deux nouvelles marques premium chinoises lancées au pays

Le concessionnaire automobile Auto Hall a annoncé le lancement officiel en Tunisie de deux marques chinoises, VOYAH et MHERO, appartenant au groupe Moulin Holding. Cette introduction marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'offre automobile sur le segment des véhicules haut de gamme et électrifiés.

Selon le concessionnaire, cette arrivée s'inscrit dans une stratégie visant à diversifier le marché tunisien et à accompagner l'évolution de la demande vers des véhicules intégrant davantage de technologies, d'électrification et de systèmes d'aide à la conduite.

La marque VOYAH est positionnée sur le segment des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle propose une gamme incluant des modèles électriques (EV), hybrides rechargeables (PHEV) et à prolongateur d'autonomie (REEV). Les premiers modèles annoncés pour le marché tunisien sont VOYAH FREE, VOYAH DREAM et VOYAH COURAGE.

De son côté, MHERO se concentre sur les véhicules tout-terrain à forte puissance, intégrant des technologies d'électrification et d'assistance à la conduite avancées. Les modèles MHERO 917 et MHERO 817 figurent parmi les véhicules annoncés pour le lancement local.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux marques mettent en avant des caractéristiques axées sur la performance, les technologies embarquées et les systèmes de conduite assistée, dans un contexte où le marché automobile tunisien évolue progressivement vers des solutions plus électrifiées et connectées.

Pour Auto Hall, cette opération s'inscrit dans une stratégie de positionnement sur le segment premium, avec l'objectif de proposer une offre élargie répondant à de nouvelles attentes en matière de mobilité.

Le lancement commercial officiel des deux marques en Tunisie devrait être accompagné de la présentation détaillée des modèles, de leurs équipements et des offres associées dans les prochains jours.