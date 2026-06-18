Sénégal: Un abandon pour travaux domestiques interpelle les autorités

17 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Les épreuves du CFEE se sont déroulées, le 17 juin 2026, à Tivaouane, avec un taux de présence de 98,78%, selon l'inspecteur d'éducation et de formation (IEF), sur un effectif de 9 864 candidats, répartis dans 60 centres. Malgré cette bonne tenue, un cas a marqué la délégation préfectorale, celui d'Adja Thiénda Kane, une candidate de l'école 4 de Mékhé, retirée de l'école à un mois avant l'examen par sa mère pour être affectée aux travaux domestiques.

Adji Thiénda Kane a, en effet, abandonné l'école, à quelques semaines seulement du cfee, pour cause de travaux ménagers, selon son directeur d'école, Lamane Seck. Ce qui a provoqué l'indignation des membres de la délégation, présents dans la traditionnelle visite des centres ciblés

L'inspecteur Issa Ndior (IEF) a promis de tout faire pour que l'élève puisse passer la session de remplacement et a demandé au directeur d'école de lui adresser une correspondance pour un suivi.

Pour lui, les candidats officiels absents doivent faire l'objet d'un suivi rigoureux pour essayer de les récupérer pour, éventuellement, leur permettre de faire la session de remplacement en cas de nécessité.

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Le préfet Abdou Sow, président du comité départemental de protection de l'enfance, a annoncé un dispositif pour rencontrer la famille, rappelant que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans au Sénégal et que la responsabilité incombe aux parents et aux autorités.

Le préfet s'est, par ailleurs, réjoui de l'organisation générale et a appelé au redoublement de vigilance pour la remontée des notes, dans le cadre du nouveau système qui permet des résultats sous une dizaine de jours.

Après avoir magnifié leur présence massivement dans les centres d'examen, le prefet a invité les forces de défense et de sécurité à poursuivre la surveillance au-delà des deux jours d'administration des épreuves afin de les sécuriser, le temps de la correction sur place, avec la nouvelle stratégie, le CFEE dans le centre.

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