Sénégal: 199 jeunes athlètes de Dakar rendent hommage à une icône

La troisième édition du Tournoi Amadou Gackou s'est tenue, avant-hier samedi, au stade Léopold Sédar Senghor. Organisée par l'Association des anciens athlètes du Sénégal (Aaas) en collaboration avec la Ligue d'athlétisme de Dakar, cette compétition a enregistré la participation de 199 jeunes athlètes issus de 18 clubs de Dakar.

Avec un total de 199 athlètes issus de 18 clubs, la troisième édition du Tournoi Amadou Gackou tenue, samedi, au stade Léopold Sédar Senghor, en présence du parrain et des membres de l'association des anciens athlètes du Sénégal, a battu le record de participation. Selon El Modou Ndiaye du comité d'organisation, la nouveauté de cette année est l'organisation du tournoi en plein air.

« Nous avons enregistré 18 clubs et 199 jeunes athlètes, garçons et filles confondus. Les deux premières éditions se sont déroulées en salle. Cette année, nous avons voulu associer les tout-petits à l'événement », a-t-il déclaré. Organisé par l'Association des anciens athlètes du Sénégal (Aaas) en collaboration avec la Ligue d'athlétisme de Dakar, le tournoi a concerné les catégories pupilles, benjamines et minimes.

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À l'issue des épreuves de courses, de sauts et de lancers, le Grand Prix Amadou Gackou chez les garçons est revenu à Cheikh Ahmed Tidiane Diallo du Racine Athlétisme Club (Rac), avec un total de 42 points. Les titres de meilleurs athlètes benjamins ont été attribués à Mouhamed Diallo de l'As Police (Aspo) avec 31 points chez les garçons et à Khady Ndiaye de l'As Douanes (Asd) avec 30 points chez les filles. Plusieurs autres performances ont été enregistrées. Dans la catégorie du 80 m minimes filles, Brigitte Gomis (Guédiawaye Athletic Club, Gac) s'est imposée en 10"69.

Sur 50 m, Thierno Diallo (Com) a remporté la course des pupilles garçons en 7"09.

Sur la même distance chez les pupilles filles, la victoire est revenue à Grace Kone Diop en 7"78. Sur 60 m benjamins, Bienvenue Toffa (Jaraaf) a pris la première place en 8"30. Chez les benjamines, Aminata Niang s'est imposée en 8"63. Au saut en longueur benjamins, Mouhamed S. Diallo (Aspo) a dominé avec 4,56 m. Chez les benjamines, Khady Ndiaye (Asd) a réalisé 4,12 m. En ce qui concerne le lancer du poids minimes garçons, Yoro Diallo (Bac) s'est imposé avec 10,06 m. Chez les minimes filles, Ndèye Thioro Guèye a remporté le concours avec 7,21 m.

Pour El Modou Ndiaye, ce tournoi qui porte le nom d'Amadou Gackou, président de l'Association des anciens athlètes du Sénégal et quatrième du 400 m aux Jeux olympiques de Mexico en 1968, est un moyen de faire concourir les plus jeunes tout en « permettant aux membres de l'association des anciens athlètes réunis autour d'Amadou Gackou de savoir ce qu'il faut faire pour faire progresser les enfants ».