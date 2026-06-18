Sénégal: Décès d'Amadou Katy Diop - Le pays perd une légende de la lutte

Le monde du sport est en deuil. Amadou Katy Diop, figure emblématique de la lutte et ancien champion d'Afrique de lutte olympique, est décédé le mardi 16 juin 2026 à la suite d'un malaise cardiaque. Selon plusieurs témoignages, l'illustre sportif a été victime de cette crise alors qu'il suivait à la télévision la rencontre de Coupe du monde 2026 opposant le Sénégal à la France.

Né en 1953, Amadou Katy Diop a marqué de son empreinte l'histoire des sports de combat au Sénégal. Considéré comme l'un des plus grands lutteurs de sa génération, il s'est illustré sur la scène continentale en décrochant le titre de champion d'Afrique. Son talent et sa détermination lui ont également permis de représenter le Sénégal lors de plusieurs éditions des Jeux olympiques, avec une première participation remarquée aux Jeux de Moscou en 1980.

Au-delà de ses performances sur les tapis, Amadou Katy Diop a poursuivi son engagement au service du sport sénégalais après sa retraite. Devenu entraîneur et encadreur technique, il a joué un rôle majeur dans le développement de la lutte avec frappe, contribuant à l'éclosion de plusieurs champions.

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Son nom reste particulièrement associé à deux grandes figures de l'arène sénégalaise : Yakhya Diop, plus connu sous le nom de Yékini, qu'il a accompagné durant son règne historique, et Mustapha Guèye, surnommé le « Tigre de Fass », dont il a également contribué à façonner la carrière.