Afrique: Mondial 2026 - Le pays tient tête au Portugal

Ce mercredi 17 juin 2026, la République démocratique du Congo a réalisé une excellente performance en tenant en échec le Portugal de Cristiano Ronaldo. Score final : 1-1 dans ce premier match de la poule K.

Un point historique pour la RD Congo. Les Congolais ont empoché le premier point de leur histoire en Coupe du monde. Pourtant, les hommes de Sébastien Desabre ont connu un début cauchemardesque. Le Portugal a en effet démarré pied au plancher, ouvrant le score dès la 6e minute grâce à João Neves.

Sonnés, les Congolais vont pourtant faire le dos rond avant de sortir la tête de l'eau. Plus incisifs, les Léopards vont réussir à égaliser grâce à Yoane Wissa, également de la tête (45e+5, 1-1), devenant le premier buteur congolais dans la compétition. Malgré 25 % de possession de balle, la RD Congo a tout de même plus tiré (8 fois contre 7) et plus cadré (2 contre 1). La RD Congo tient donc en échec l'un des favoris de la compétition.