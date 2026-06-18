Sénégal: Récépissé d'entreposage, une mine d'or méconnue (Par Oumar Fédior)

Chaque année, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, les cultivateurs produisent des résultats relativement corrects et dans quasiment toutes les spéculations. Mais il semble que très souvent, ce qui devait être une aubaine apparaît comme un véritable casse-tête. En effet, face à des productions abondantes, se pose la question du stockage et de la commercialisation. Sans solutions, faute de financement et d'infrastructures de stockage adéquates, la plupart sont obligés de brader leurs récoltes. Et si la solution se trouvait dans le problème lui-même ? Avec le système de récépissé d'entreposage, il est désormais possible au Sénégal de se faire prêter de l'argent sans pour autant être obligé de brader ses récoltes.

Comment cela marche ? Le Système de récépissé d'entreposage (Sre) est un mécanisme qui permet à un agriculteur de stocker des produits comme du grain en échange d'un document, connu sous le nom de récépissé d'entreposage. Ledit récépissé, qui constitue un acte de propriété de produits de quantité et de qualité données, est établi par un exploitant d'entrepôt ou un tiers détenteur. Ainsi, un agriculteur qui dépose ses produits peut utiliser un récépissé émis comme garantie pour accéder à des financements auprès d'institutions.

Adopté par l'Assemblée nationale en juillet 2017, le dispositif permet aux acteurs agricoles de relever le défi de l'accès au financement qui constitue, jusqu'ici, un obstacle majeur au développement de l'activité privée avec près de 80% des demandes de crédits bancaires refusées, en raison de garanties insuffisantes.

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En termes simples, le dispositif géré par l'Organe de régulation du système de récépissé d'entreposage (Orsre) est un pont, d'une part, entre les producteurs agricoles et les institutions financières, pour faciliter le financement par récépissé d'entrepôt ; et d'autre part entre l'État et les acteurs du secteur agricole pour la valorisation effective des stocks et la surveillance de la sécurité alimentaire. Pour que ce système inspire confiance aux banques, aux producteurs et aux opérateurs économiques, une structure de régulation est nécessaire.

C'est précisément le rôle de l'organe de régulation du système de récépissé d'entreposage. Cette institution veille à l'application des règles qui encadrent le fonctionnement du système. Elle s'assure notamment que les entrepôts répondent aux normes techniques et de sécurité requises avant de leur accorder un agrément.

L'organe de régulation exerce également une mission de contrôle. Il vérifie que les stocks déclarés existent réellement, que les conditions de conservation sont respectées et que les récépissés émis correspondent effectivement aux marchandises entreposées. Cette surveillance permet de réduire les risques de fraude, de détérioration des produits ou de double utilisation d'un même stock comme garantie.