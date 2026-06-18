Sénégal: Stade Rennais - Issa Soumaré, l'ascension silencieuse vers les sommets

Issa Soumaré quitte Le Havre pour rejoindre le Stade Rennais, et ce transfert résume à lui seul une trajectoire faite de patience et de progression constante. À chaque étape, l'ailier sénégalais a gravi un échelon supplémentaire, jusqu'à ce nouveau défi, désormais Rouge et Noir et engagé jusqu'en 2030.

Tout commence à l'Académie Génération Foot, pépinière qui a déjà vu éclore Sadio Mané ou encore Ismaïla Sarr. Puis, Issa Soumaré pose ses valises en France en 2019, du côté de l'US Orléans, où il se révèle buteur en National. S'ensuit un détour par la Belgique, à Beerschot, avant un retour dans l'Hexagone via Quevilly-Rouen puis Le Havre. Chaque palier franchi l'a rapproché un peu plus de l'élite : un prêt à Auxerre lui permet même de décrocher un titre de champion de Ligue 2 en 2024.

De retour en Normandie, c'est pourtant au Havre que sa progression prend une autre dimension. Sous la houlette de Didier Digard, il devient un cadre du dispositif offensif, capable d'évoluer seul en pointe, en duo d'attaquants ou excentré côté gauche. Lors de la phase retour 2025, il franchit un nouveau cap statistique avec cinq buts et quatre passes décisives, contribuant activement au maintien havrais, arraché dans le money-time à Strasbourg.

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Une saison de confirmation, marquée par la régularité

C'est toutefois la saison 2025/2026 qui illustre le mieux ce bond en avant. Présent sur l'ensemble des rencontres de Ligue 1 disputées par Le Havre cette saison, titulaire à 33 reprises sur 34, Issa Soumaré a également porté le brassard de capitaine à plusieurs occasions, preuve de la confiance que lui accordait son entraîneur. Avec 8 buts et 5 passes décisives, il a confirmé un statut acquis match après match, lui qui a disputé les 52 dernières rencontres de championnat de son club sans interruption.

Cette constance, conjuguée à un profil d'attaquant rapide et solide dans le jeu aérien malgré son gabarit (1,83 m), a fini par attirer l'attention au-delà de Normandie. Les supporters rennais l'avaient d'ailleurs déjà croisé en octobre, lorsqu'il avait réduit l'écart sur penalty au stade Océane face à Rennes.

Un nouveau palier à franchir

En fin de contrat au Havre, Issa Soumaré voit dans le projet rennais l'occasion de poursuivre cette ascension. Il confie avoir toujours visé le haut niveau et estime n'avoir pas encore atteint tous ses objectifs, évoquant aussi son ancien coéquipier orléanais Estéban Lepaul, sacré meilleur buteur du championnat cette saison. Comme il le résume lui-même, « ça a toujours été mon rêve de jouer au plus haut niveau ». Reste désormais à transformer l'essai au Roazhon Park.

Et qui sait, peut-être que ce nouveau pallier peut permettre au joueur de 25 ans de connaitre les joies d'une première sélection avec le Sénégal...