Burkina Faso: Il cache la drogue dans un canari

A.S et I.S ont comparu, le mardi 26 mai 2026, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour détention et consommation de drogue. A.S a reconnu les faits tandis que son acolyte I.S a rejeté les accusations portées contre lui. A.S a signifié aux juges qu'il travaillait sur un site d'orpaillage qu'il a dû abandonner. Il dit avoir ramassé la drogue dans un dépôt d'ordures.

Ces drogues étaient soigneusement conservées dans un canari et il en puisait de temps en temps pour fumer afin de pouvoir bien travailler selon lui. Ayant fait la connaissance de I.S dans un kiosque, A.S lui a fait la proposition de vendre la drogue qu'il détient. La substance était conditionnée dans des sachets et vendue (...)