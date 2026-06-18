Burkina Faso: Il cache la drogue dans un canari

17 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo

A.S et I.S ont comparu, le mardi 26 mai 2026, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour détention et consommation de drogue. A.S a reconnu les faits tandis que son acolyte I.S a rejeté les accusations portées contre lui. A.S a signifié aux juges qu'il travaillait sur un site d'orpaillage qu'il a dû abandonner. Il dit avoir ramassé la drogue dans un dépôt d'ordures.

Ces drogues étaient soigneusement conservées dans un canari et il en puisait de temps en temps pour fumer afin de pouvoir bien travailler selon lui. Ayant fait la connaissance de I.S dans un kiosque, A.S lui a fait la proposition de vendre la drogue qu'il détient. La substance était conditionnée dans des sachets et vendue (...)

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.