Congo-Brazzaville: Malte - Biatoumoussoka rejoint les Hamrun Spartans, Mafoumbi prolonge à Marsaxlokk

En fin de contrat au Lokomotiv Sofia, Messie Biatoumoussoka, 28 ans, est recruté par le club maltais des Hamrun Spartans.

Le défenseur international, formé à Bordeaux et passé par les championnats belge, roumain, chypriote, marocain, géorgien, rejoint le troisième de la saison 2025-2026.

Cador du championnat maltais avec 11 titres de champion, Hamrun est qualifié pour la Ligue Europa Conférence dont il disputera le premier tour préliminaire début juillet face aux Islandais du NSI Runavik.

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Il s'agira de la première expérience du Diable rouges en coupe d'Europe.

Cette saison, le natif de Saint-Denis n'a joué que 7 matches du championnat bulgare pour 1 but et 537 minutes de jeu.

A Malte toujours, Christoffer Mafoumbi fait durer le plaisir. Le gardien de 32 ans a prolongé son bail à Marsaxlokk.

Equipe surprise du championnat maltais, Marsaxlokk ne s'est incliné qu'en finale face à Floriana.

Titulaire à 27 reprises, Mafoumbi a été l'un des artisans du bon parcours de son club, qui a fait de son maintien dans les buts une priorité.

Également qualifié pour le premier tour de la Ligue Europa Conférence, Marsaxlokk affrontera les Arméniens de Puynik.

Il s'agira de la troisième campagne européenne de l'ancien international congolais, avec Mosta et Floriana.