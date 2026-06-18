Congo-Brazzaville: Handball - Le ministre Hugues Ngouélondélé encourage les Diables rouges cadets et juniors

Le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, a reçu, le 16 juin à Brazzaville, les équipes nationales masculines U18 et U20 de handball. Récemment illustrés lors du Challenge Trophy de la zone 4, en terminant à la deuxième position au Cameroun, ces jeunes athlètes ont reçu les félicitations et les garanties d'accompagnement du gouvernement en vue des prochaines échéances continentales.

Le handball congolais brille à nouveau sur la scène sous-régionale. Face à des adversaires redoutables tels que le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun (Pays hôte), les Diables rouges ont dignement défendu le drapeau national lors du Challenge Trophy. Les U18 (Cadets) et U 2O (Juniors) se sont hissés sur la plus haute marche du podium en décrochant la deuxième place.

Reçus à Brazzaville par le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, les athlètes et les membres du staff technique ont été félicités individuellement pour leur engagement et leur patriotisme.

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Prenant la parole, le secrétaire général de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Édouard Sah, a plaidé pour un accompagnement accru du gouvernement. Les Diables rouges préparent, en effet, la Coupe d'Afrique des nations junior, prévue du 2 au 13 septembre prochain, en Côte d'Ivoire. Elle sera immédiatement suivie par la compétition des cadets à partir du 16 septembre.

En réponse, le ministre des Sports s'est montré rassurant tout en fixant une ligne de conduite claire. « Nous allons nous battre pour que le handball congolais retrouve sa place de l'époque. Il nous faut travailler, encore travailler pour arriver à un bon résultat. Les jeunes, vous devez être disciplinés, assidus et travailleurs. Je vais me battre de mon côté avec les services financiers pour vous permettre de vous préparer davantage», a promis le ministre.

Hugues Ngouélondélé a profité de cette tribune pour saluer le management de l'instance fédérale, tout en lançant un avertissement ferme contre le non-respect des règles qui fragilise parfois le sport congolais. « Je félicite madame la présidente et son équipe qui nous ramènent les bons résultats grâce à un engagement et un travail déterminé. Nous devons mettre fin au désordre dans ce sport. Lorsqu'on est républicain, on doit respecter les textes et nous ne travaillons pas avec les hors-la-loi », a martelé le patron des Sports.

Un clin d'oeil à l'élite

La cérémonie s'est clôturée par une note de reconnaissance envers les figures inspirantes du handball national. Présente dans la salle, l'internationale congolaise Betchaïdelle Ngombelé, qui évolue au plus haut niveau, a reçu des encouragements spéciaux de la part du ministre, érigeant son parcours en exemple pour cette jeune génération dorée.

Avec le soutien réaffirmé de l'État et une feuille de route axée sur la discipline, les Diables rouges cadets et juniors ont désormais les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire avec un seul objectif : faire résonner l'hymne national sur le toit de l'Afrique.