Sénégal: Le Communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 17 juin 2026

communiqué de presse

Le Conseil des Ministres s'est tenu le mercredi 17 juin 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

Au titre de la communication du Président de la République

En introduction à sa communication, le Chef de l'Etat :

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adresse ses félicitations à Monsieur Alain DIOUF, nouveau Ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi du Pilotage et de l'Evaluation de l'Agenda national de Transformation ;

encourage et réitère le soutien de la Nation à l'équipe nationale de Football, suite à son entrée en lice au Mondial FIFA 2026 face à la France ;

présente ses meilleurs voeux de paix et de bonheur à la Oumma Islamique à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire 1448 H.

Le Président de la République a ensuite articulé sa communication autour des points suivants :

Renforcement permanent du dialogue Etat-secteur privé

Le Président de la République considère la relance de l'économie nationale et le développement du secteur privé national comme des priorités de l'action gouvernementale. A cet effet, il demande au Premier Ministre d'engager des concertations avec les organisations du secteur privé, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

En outre, il insiste sur l'apurement progressif et accéléré de la dette intérieure et la nécessité d'un accompagnement de l'Etat en faveur des entreprises publiques et privées en difficulté, pour relancer l'investissement, préserver et renforcer l'outil de production et les emplois. Le Chef de l'Etat rappelle l'urgence d'assurer un déploiement optimal de l'Initiative présidentielle « SunuChampions » et la nécessité d'une mise en oeuvre optimale des programmes et projets de promotion de la compétitivité et de l'attractivité du pays. Dans ce cadre, il demande au Premier Ministre :

de tenir, avec les acteurs concernés, les réunions techniques et interministérielles devant aboutir au Conseil Présidentiel de l'Investissement ;

de finaliser le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique, intégrant une doctrine de financement innovante de l'économie national

Le Président de la République demande, enfin, l'évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, afin de mieux préparer la tenue, avant la fin de l'année 2026, de la prochaine Conférence sociale sur le thème : « La productivité au travail ».

Suivi des priorités nationales : employabilité et emploi des jeunes

Le Chef de l'Etat estime que l'employabilité et l'emploi des jeunes doivent rester des priorités nationales primordiales. A cet effet, il engage le Premier Ministre et les Ministres en charge de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail à accélérer la mise en oeuvre inclusive de la Politique nationale de l'Emploi, dans toutes ses composantes.

Dans cette optique, il demande au Premier Ministre de tenir un Conseil interministériel sur l'Emploi, devant aboutir au déploiement d'un Plan opérationnel urgent et multisectoriel de promotion de l'employabilité et de l'emploi des jeunes sur l'étendue du territoire national. Ce plan devrait être soutenu par des dispositifs publics et privés d'encadrement et de financement consolidés et efficaces.

Régulation et relance du secteur des pêches

Le Chef de l'Etat rappelle le caractère vital du secteur des pêches pour l'économie nationale et la stabilité sociale. Dès lors, il indique au Premier Ministre et au Ministre des Pêches et de l'Economie maritime la nécessité de veiller au renforcement du dialogue avec les différents acteurs impliqués, en vue de redynamiser la pêche artisanale. Il indique l'importance de réguler davantage les activités de pêche industrielle, de renforcer la modernisation et la transparence des systèmes d'exploitation de nos ressources halieutiques et de poursuivre le plan de développement de l'aquaculture.

Enfin, il invite le Ministre des Pêches et de l'Economie maritime à préparer, sous la supervision du Premier Ministre, la tenue des concertations nationales sur l'économie bleue.

Développement du numérique dans une perspective de souveraineté

Partant du « New Deal Technologique », qu'il a lancé le 24 février 2025 pour accélérer la transformation numérique du Sénégal dans toutes ses dimensions, le Président de la République demande au Ministre des Télécommunications et du Numérique de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'évaluer, en concertation avec les acteurs du secteur, l'état d'avancement des programmes, projets et réformes liés au Numérique et à la transformation digitale.

Le Chef de l'Etat insiste particulièrement sur l'impératif d'accentuer, à travers des stratégies avancées, des plans et lois adaptés, l'accès universel à l'internet et la sécurisation globale et souveraine des données et des systèmes et infrastructures d'information critiques du pays.

Après avoir rappelé l'importance qu'il accorde au fonctionnement optimal du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), le Président de la République indique au Premier Ministre la nécessité de réunir régulièrement le Conseil national du Numérique (CNN), afin d'assurer un meilleur pilotage des politiques et stratégies relatives au développement de l'économie numérique.

Renforcement de la sécurité civile

Le Chef de l'Etat fait remarquer que la période allant du mois de juin à novembre, coïncidant avec l'hivernage, est souvent associée à la multiplication des cas d'inondations, de décès par noyade, d'effondrements de bâtiments, d'électrocution dans plusieurs localités du pays. Il demande au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre toutes les mesures préventives idoines, afin d'assurer :

une sensibilisation accrue des populations, en particulier les jeunes, sur les questions de protection civile ;

une fonctionnalité systématique des paratonnerres implantés ;

une sécurisation accrue des plages

une veille permanente sur les constructions et les bâtiments, surtout ceux menaçant ruine.

Il adresse ses condoléances aux familles des victimes de l'effondrement d'un immeuble survenu à Saint Louis.

Agenda du Président de la République, suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats

Le Chef de l'Etat informe le Conseil qu'il a co-présidé, le 12 juin 2026 à Dakar, avec son homologue de la République de Gambie, le Président Adama BARROW, le Conseil présidentiel sénégalo-gambien, en vue d'asseoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a annoncé avoir reçu, le même jour, la Vice-Secrétaire générale des Nations-Unies, Madame Amina J. Mohammed, avant de féliciter la partie onusienne, le Ministre des Affaires étrangères et la SOGEPA pour les diligences accomplies, ayant permis la signature de l'Accord relatif à la Maison des Nations-Unies de Dakar.

Le Chef de l'Etat informe également de l'audience qu'il a accordée, le 11 juin 2026, au Ministre des Affaires étrangères de la République Islamique de Mauritanie, porteur d'un message du Président Mohamed Ould Ghazouani.

Le Président de la République annonce qu'il se rendra les 17 et 18 juin 2026 en visite d'amitié et de travail au Ghana et du 21 au 23 juin 2026, en Allemagne, en visite officielle, à l'invitation du Président Frank Walter Steinmeir et du Chancelier Friedrich Merz.

Au titre de la communication du premier ministre

Monsieur le Premier Ministre a présenté sa communication sur les points suivants :

Les politiques de filets sociaux

Le Premier Ministre a souligné que, dans le contexte de fragilité d'un nombre conséquent de ménages, exacerbée par les chocs économiques et financiers, il est crucial que tous les départements ministériels concernés inscrivent, en priorité, les filets sociaux qu'ils gèrent, dans les plans d'actions d'urgence demandés par le Président de la République.

Le Premier Ministre a évoqué plusieurs programmes de filets sociaux et instruments de ciblage des ménages vulnérables élaborés et mis en oeuvre par le Gouvernement, notamment le Registre national unique (RNU) et le Programme national de Bourses de Sécurité familiale ainsi que d'autres filets sociaux.

Le processus de mise à jour et d'extension du RNU à un million de ménages a été achevé au début de l'année 2026, avec 996.194 ménages considérés comme pauvres (57,6% des ménages) ou vulnérables (42,4% des ménages) contre 545.000. Il a annoncé la tenue, avant la fin du mois de juin 2026, d'une réunion sur la gouvernance et la coordination de ces différentes initiatives, afin de garantir et d'intensifier l'impact sur les bénéficiaires, avec comme base unique de ciblage, le RNU. Il s'agira, entre autres actions, de :

l'installation et le démarrage des travaux du Comité de suivi du RNU ;

la finalisation et l'adoption par le Comité de Suivi, du Manuel de procédures, d'organisation, de fonctionnement et de gestion des données du RNU ;

le démarrage, avant la fin de l'année 2026, du projet pilote de digitalisation du dispositif de paiement des bourses ;

le paiement des bourses à la nouvelle cohorte, avec rappel de la première échéance (Trimestre 1-2026), dans les plus brefs délais ;

l'installation, au plus tard avant la fin du mois de juin 2026, du Comité de pilotage.

A cet égard, le Premier Ministre invite le Ministre chargé des Finances, à mobiliser les ressources nécessaires à la couverture des échéances restantes de l'année 2026, dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.

Le Premier Ministre a demandé au Ministre Secrétaire général du Gouvernement de faire le point sur le projet de loi d'orientation relative à la protection sociale déjà adopté en Conseil des Ministres ainsi que le projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes, en vue de leur examen par l'Assemblée nationale, au cours du deuxième semestre de l'année 2026.

La gouvernance normative

Le Premier Ministre a rappelé la nécessité de renforcer la gouvernance normative en mettant l'accent sur l'alignement normatif stratégique, l'amélioration de la qualité normative, la célérité et l'accessibilité normatives. Le Chef du Gouvernement a insisté sur :

la nécessité d'arrimer stratégiquement les agendas législatifs et réglementaires des ministères à l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 ;

la finalisation du Guide de légistique et la programmation du projet de décret l'approuvant en Conseil des Ministres avant la fin du mois d'aout 2026;

l'exigence, pour les départements ministériels, de préparer les textes d'application des lois et décrets, pour assurer leur effectivité ;

l'opérationnalisation de la publication électronique des textes au Journal officiel ainsi que la numérisation intégrale dudit journal avant la fin de l'année 2026. Dans ce cadre, les évolutions institutionnelles requises concernant l'Imprimerie nationale devront être finalisées dans les meilleurs délais.

Au titre des communications des ministres

Le Ministre auprès du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, chargé du Budget et le Ministre auprès du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, chargé de l'Economie, du Plan et de la Coopération ont fait respectivement une communication sur le projet de loi de finances rectificative 2026 et le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029.

Au titre des textes législatifs et réglementaires

Le Conseil a examiné et adopté :

le projet de loi de finances rectificative 2026 ;

le Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 ;

le projet de loi autorisant de Président de la République à ratifier le traité de délimitation et de démarcation de la ligne frontière entre la République du Sénégal et la République de Guinée, signé à Conakry le 23 mai 2025 ;

le projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique.

Au titre des mesures individuelles :

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

Monsieur Mouhamed Mactar LOUM, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Secrétaire général de la Délégation générale aux Affaires religieuses.

Au titre du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

Monsieur Aliou NDIAYE, Conseiller en Planification, est nommé Secrétaire général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;

Monsieur Babacar TOURE, Spécialiste en Banque, Finance et Gestion des Risques, est nommé Directeur général des Financements et de la Dette ;

Monsieur Amadou SOW, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur général adjoint des Financements et de la Dette ;

Monsieur Balla NIASS, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de l'Audit et du Contrôle Interne à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Monsieur Alioune DIOUF, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur des Marchés de Capitaux à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Monsieur Amadou BAO, Docteur en Economie, Expert en Suivi-Evaluation, est nommé Directeur des Financements Bilatéraux et Multilatéraux à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Monsieur Papa Moda LOUM, Economiste, Spécialiste en Investissements, Marché des Capitaux et Finance durable, est nommé Directeur des Financements structurés et des Crédits à l'Export à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Monsieur Serigne Cheikh MBEGUERE, Conseiller en Planification de classe exceptionnelle, est nommé Directeur du Suivi des Financements à la Direction générale des Financements et de la Dette;

Monsieur Moussé NDOYE SOW, Economiste, est nommé Directeur de Gestion de la Dette et des Risques à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Monsieur Thierno Sadou DIALLO, Administrateur civil principal, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement, en remplacement de Monsieur Cheikh Abdou Lahat MBACKE SARR, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Abdoul Alpha DIA, Expert en Capital Humain, est nommé Directeur des Ressources humaines en remplacement de Monsieur Thierno Sadou DIALLO, appelé à d'autres fonctions ;

Monsieur Cheikh Abdou Ahad MBACKE SARR, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de l'Administration et du Personnel à la Direction générale du Secteur Financier ;

Madame Fatimata MANGANE THIONGANE, Planificateur, est nommé Directeur de l'Administration et du Personnel à la Direction générale des Financements et de la Dette ;

Madame Ndèye Dieynaba NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur de l'Audit et du Contrôle à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Madame Ndèye Arame FALL, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur des Systèmes d'Information à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Mouhamadou Makhtar DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur des Comptes publics de la Direction générale à la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Mamadou DIOP, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Receveur général du Trésor de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Madame Fatima Baba WONE, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur El Hadji Amadou DIOP, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur de l'Administration et des Ressources humaines à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Mor CISSE, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur de la Réglementation financière et comptable à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Kor FAYE, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable des Finances et des Affaires économiques et des Equipements collectifs à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Madame Virginie Dora DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable de la Santé, de l'Environnement et de l'Enseignement à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Madame Coumba Awa Odette NGOM, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable des Affaires étrangères et des Sports à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Gorgui FALL, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable des Institutions de la Direction générale à la Comptabilité publique et du Trésor ;

Monsieur Alassane DIA, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable ministériel des services généraux des administrations publiques et de l'Energie à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor;

Madame Fatima Baba WONE, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable des Opérations sur Financement Affecté (DCOF) à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor.

Au titre du Ministère de l'Energie et du Pétrole :

Monsieur Cheikh NIANE, Ingénieur énergéticien, est nommé Secrétaire général du Ministère del'Energie et du Pétrole ;

Monsieur Ousmane NGOM, spécialiste en Passation des marchés publics, Finances et Gestion publiques, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement.

Au titre du Ministère des Mines et de la Géologie

Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Docteur en Droit, Juriste-Conseil spécialisé en passation des marchés publics, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement.

Bacary SARR,

Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,Porte-Parole du Gouvernement