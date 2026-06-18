Tunisie: Equipe nationale - La FTF dévoile la composition du nouveau staff technique

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé, jeudi, sur ses réseaux sociaux, la composition du nouveau staff technique de la sélection tunisienne de football qui prend part actuellement à la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

Le staff comprend le sélectionneur Hervé Renard, son adjoint Frédéric Biancalani, ainsi que l'entraîneur des gardiens Gilles Fouache. David Barriac et Anas Gazouz sont chargés de la préparation physique, tandis que Wahbi Khazri, Alexandre Kerveillant, Helmi Kchou et Anis Ben Mlik composent le département analyse et performance.

Cette réorganisation intervient quelques jours après la décision de la Fédération de mettre fin à sa collaboration avec Sabri Lamouchi et l'ensemble des membres de son encadrement technique. Cette mesure a été prise à la suite de la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède (5-1), concédée lors de son entrée en lice dans le groupe F du Mondial à Monterrey, au Mexique.

Avant le début de la compétition, les Aigles de Carthage avaient déjà essuyé un revers important en match de préparation, s'inclinant 5-0 contre la Belgique à Bruxelles.

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Le onze national disputera son deuxième match de la phase de groupes contre le Japon dimanche prochain à 05h00 (heure tunisienne), avant de conclure le premier tour par une confrontation face aux Pays-Bas le 26 juin à minuit.